Spa-Francorchamps 'veel optimistischer' over nieuw contract

Vorig jaar kondigde de Formule 1 één uur voor de start van de race op Spa-Francorchamps aan dat het circuit ook in 2023 op de kalender zou staan. Het nieuws kon op gejuich van het massaal aanwezige publiek rekenen, al was er ook het besef dat een contractverlenging van één jaar nou geen positief beeld schetst voor de toekomst van de Grand Prix van België.

Dit jaar moet de organisatie alles op alles zetten om de Formule 1 ervan te overtuigen dat Spa-Francorchamps op de kalender thuishoort, en niet alleen op de korte maar ook de langere termijn. Op de achtergrond wordt een 'strijd' gevoerd met Zuid-Afrika, de voornaamste vervanger van de Grand Prix van België. Het circuit van Kyalami zou de nieuwste locatie moeten worden op de Formule 1-kalender, aangezien de sport graag terugkeert op het Afrikaanse continent. Echter lijkt een terugkeer van Kyalami onzeker omdat er onenigheid is met de uitbater van het circuit, dat volgens oud-Formule 1-coureur Jody Scheckter te hebzuchtig was bij de onderhandelingen.

Dat zou goed nieuws zijn voor de organisatie van de Grand Prix van België, dat voorlopig alleen nog uitzicht heeft op de 2023-editie van de Formule 1-race. Maar Vanessa Maes, hoofd van de organisatie, ziet de situatie positief in. "Ik ben nu veel optimistischer dan een jaar geleden", zegt Maes in gesprek met Het Laatste Nieuws. Dat er laatst hoog bezoek was van de Formule 1, heeft daaraan bijgedragen. "Er kwam deze maand een delegatie van de F1-Group langs. Twee dagen lang hebben ze rustig gekeken wat we allemaal aan het circuit hebben veranderd om van de volgende Grand Prix een nog groter succes te maken dan in 2022."

Volgens Maes voldoet Spa-Francorchamps nu 'volledig' aan de wensenlijst van de Formule 1. "We voldoen aan alle voorwaarden. Binnenkort is er een nieuwe meeting gepland met de mensen van de F1 Group, deze keer met onze voorzitter Melchior Wathelet erbij."