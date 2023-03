Nadat Jody Scheckter in 1979 de Formule 1-titel veroverde als Ferrari-coureur, stond de Italiaanse trots lange tijd droog. Er volgden nog wel constructeurstitels in 1982 en 1983, maar daarna belandde het team in een neerwaartse spiraal. De komst van Jean Todt in 1993 bleek de eerste stap richting herstel en de Franse teambaas zette daarna meer poppetjes op de juiste plekken. Zo was hij ervoor verantwoordelijk dat Michael Schumacher in 1996 werd aangetrokken. De op dat moment regerend tweevoudig wereldkampioen was de aangewezen persoon om Ferrari uit het slop te trekken en weer aan een wereldtitel te helpen.

Schumacher maakte in 1996 geen echte kans op de titel en greep er in 1997, 1998 en 1999 naast, maar in 2000 had de Duitser wél succes. Hij werd voor de derde keer wereldkampioen en bezorgde Ferrari de eerste rijderstitel sinds 1979. Dat deed hij aan boord van de Ferrari F1-2000, de bolide die het team voor dat seizoen ontwikkeld had. Een van de exemplaren waarmee Schumacher gedurende dat jaar racete, wordt tussen 3 en 12 april 2023 aangeboden op een veiling van RM Sotheby's in Hong Kong. Het gaat om de auto met chassisnummer 198, het chassis dat Schumacher in 2000 tijdens vier races gebruikt heeft.

Een zege, twee pole-positions met chassis 198

Het eerste optreden van de F1-2000 met het chassisnummer 198 was tijdens de Grand Prix van Brazilië. Nadat Schumacher zijn auto beschadigde tijdens de kwalificatie, wisselde hij naar chassis 198 voor het restant van het weekend. Aldaar zou hij zijn tweede overwinning van het seizoen boeken. Enkele weken later volgde het tweede optreden van de binnenkort aangeboden auto tijdens de Spaanse Grand Prix, die Schumacher op P5 zou afsluiten. Wel veroverde hij voor die race de pole-position, een prestatie die hij bij de Grand Prix van Monaco herhaalde. Daar was Schumacher ook op weg naar een goed resultaat in de race, totdat hij moest opgeven met een kapotte duwstang. Het laatste optreden van chassis 198 was evenmin een succes, want bij de GP van Oostenrijk viel Schumacher al in de openingsronde uit.

De F1-2000 met chassisnummer 198 die RM Sotheby's komende maand aanbiedt, is voorzien van een V10-motor die 770 pk levert. De auto is na zijn inzet in de races helemaal opnieuw opgebouwd en is zodoende ook geschikt voor deelname aan het Ferrari F1 Clienti-programma. Het veilinghuis lijkt te verwachten dat de auto een hoog bedrag gaat opleveren, want de geschatte prijs is op aanvraag. Die hoge prijs lijkt er overigens ook in te zitten, gezien de bedragen die eerder voor F1-bolides van Schumacher zijn neergeteld. Zo wisselde de Ferrari F2003-GA, waarin de Duitser zijn zesde wereldtitel pakte, eind vorig jaar voor 14,6 miljoen euro van eigenaar.