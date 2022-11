Michael Schumacher schreef in 2003 vijf races op zijn naam met de wagen en dat was goed voor het kampioenschap. Het exemplaar dat onder de hamer ging in Geneve, werd tijdens de beslissende wedstrijd gebruikt door Schumacher toen hij Kimi Raikkonen ternauwernood achter zich hield. Aan het eind van het seizoen was het verschil slechts twee punten. Schumacher behaalde zijn zesde wereldtitel met de F2003 met chassisnummer 229.

Recent werd duidelijk dat de wagen door RM Sotheby’s geveild zou worden. Uiteindelijk leverde de wagen 14,6 miljoen euro op, zo meldt het zakentijdschrift Forbes. Daarmee is het de duurste moderne Formule 1-wagen ooit. Het vorige record was ook een wagen van Michael Schumacher, de F2001 leverde in 2017 iets meer dan 7 miljoen euro op.

Eerder dit jaar ging de Ferrari F300 uit 1998 waarmee Schumacher ongeslagen bleef ook al onder de hamer. Deze werd voor ruim 6,2 miljoen euro verkocht.