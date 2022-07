Het gebeurt niet bijzonder vaak dat Formule 1-auto's geveild worden en dat geldt al helemaal voor F1-bolides waar de nodige successen zijn geboekt. Volgende maand gaat dat echter toch gebeuren. Veilinghuis RM Sotheby's organiseert tussen 18 en 20 augustus in het Californische Monterey de traditionele veiling die onderdeel is van de Monterey Car Week. In drie dagen tijd gaan 189 auto's onder de hamer, variërend van vooroorlogse bolides tot een Lamborghini Reventon uit 2008. Ook worden diverse raceauto's geveild, waaronder de NASCAR-auto waarmee Jeff Gordon tussen 2002 en 2004 reed en een Nissan Skyline uit 1994 waarmee in de Japanse Super GT werd gereden.

Het pronkstuk onder de aangeboden racewagens is echter de Ferrari F300 uit 1998, de enige Formule 1-bolide die wordt aangeboden door RM Sotheby's. Het betreft chassis 187 en dat is meteen ook een bijzonder exemplaar, want het is het enige chassis waarmee zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher ongeslagen bleef. Vier races reed de Duitser in 1998 met chassis 187: de GP's van Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. Hoewel hij alleen op Monza de pole-position pakte, wist Schumacher wel alle vier de races met chassis 187 te winnen. Daarna werd deze F300 nog naar enkele races meegenomen als reserveauto, maar er werd niet meer mee gereden. Dit is het enige F1-chassis van Ferrari dat meer dan drie races is ingezet en toch ongeslagen is gebleven, zo meldt het veilinghuis.

De Ferrari F300 die wordt aangeboden tijdens de Monterey Car Week is voorzien van de originele 3.0 liter V10-motor, die zo'n 800 pk levert bij 17.500 toeren per minuut. Ferrari hield de auto tot september 1999 in het bezit, daarna werd chassis 187 inclusief al het bodywork, de banden en de motor verkocht aan de vorige eigenaar. Die heeft sindsdien niets meer aan de auto veranderd en dat betekent dat de F300 wordt aangeboden met onder meer de low-downforce achtervleugel die Ferrari gebruikte tijdens de Italiaanse GP op Monza. Geïnteresseerden in deze auto dienen wel diep in de buidel te tasten om dit stukje Ferrari F1-historie aan te schaffen. RM Sotheby's verwacht dat de Ferrari F300 met chassis 187 tussen de 6 en 8 miljoen dollar gaat opleveren op de veiling.