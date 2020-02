Recordseizoen aanstaande: De snelste Formule 1 ooit?

Wordt in het F1-seizoen 2020 baanrecord na baanrecord verbroken? In de paddock in Barcelona klinkt luidkeels: waarschijnlijk. “Ik denk dat de auto’s voor 2020 de snelste Formule 1-bolides uit de historie zijn”, stelt McLaren-coureur Carlos Sainz onomwonden.

Afgelopen seizoen kregen we met grote regelmaat de melding ‘New track record’ in beeld. Vanwege de doorontwikkeling van de auto’s en de stabiele reglementen wijst alles erop dat dat in 2020 niet anders zal zijn. Het minimumgewicht van de bolides is weliswaar iets toegenomen maar de kennis en ervaring met de wagens, de motoren en de reglementen maakt dat meer dan goed. Dat bleek al op de eerste dag van de eerste wintertestweek in Barcelona: Lewis Hamilton doorbrak direct al de grens van 1.17 minuten. Een jaar eerder was de snelste coureur bij de aftrap in de 1.18 onderweg.

"In tweede ronde al volgas"

Carlos Sainz toonde zich verrast door de enorme snelheden: “Al vlot reed ik een 1.18, zonder echt aan te vallen. Toen dacht ik: ‘Wow, dat is heel erg snel. Misschien hebben we iets geweldigs gevonden’. Maar toen zag ik dat iedereen 1.17 en 1.18 reed.” Door de toegenomen downforce zijn zelfs de bochten waar de jongens van de mannen gescheiden worden niet langer problematisch. “Ik was al in de tweede ronde van de dag volgas onderweg”, zegt Kevin Magnussen. En dat met een Haas.

Ook het met afstand slechtste team van 2019 is men onder de indruk van de snelheid: “Zelfs voor ons, een team dat niet over de snelste wagen beschikt, voelt het ongelofelijk snel aan”, meldt Williams-rijder George Russell. “Bocht 3 kunnen we altijd volgas rijden, ongeacht of we veel of weinig brandstof aan boord hebben. Bocht 9 gaat met weinig brandstof easy volgas. Dat was drie of vier jaar geleden nog ondenkbaar.”

Grote overgang naar 2021

Daarbij moeten we opmerken dat de Formule 1-organisatie met de komst van de nieuwe voorvleugel in 2019 nog heel wat downforce wegnam. Dat lijkt binnen de kortste keren hersteld te zijn door de slimme engineers. “De teams hebben desondanks een manier gevonden om de wagens sneller te maken. Zo werkt de Formule 1”, concludeert Russell. Dat deze toegenomen neerwaartse druk het inhalen nog lastiger maakt, is weer een ander verhaal.

Met de nieuwe reglementen voor 2021 worden de auto’s weer afgeremd. “De eerste simulaties wijzen uit dat ze duidelijk langzamer worden”, zegt Vettel. “Het is niet leuk om langzamer te rijden, maar als de races daardoor beter en leuker worden, dan is het een goede zet.” Verstappen heeft mede daarom al enorm veel zin in de Grand Prix van Nederland: "Ik kijk er gewoon naar uit om er met deze auto's, waar we overal de ronderecords mee gaan verbreken, te rijden. Het is waarschijnlijk ook het laatste jaar om echt mooie rondetijd neer te zetten, misschien wel eentje waar ze nooit meer aankomen", sluit hij met een glimlach af.

De nieuwe F1-reglementen voor 2021 verklaard

Met medewerking van Luke Smith en Adam Cooper