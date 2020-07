Horner: “Snelheid Racing Point moet iedereen zorgen baren"

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Stiermarken kwam Sergio Perez in de regen niet verder dan een teleurstellende zeventiende stek. Op zondag herstelde de Mexicaan zich zeer sterk. Hij leek zelfs op weg naar de vierde plaats maar het duel met Red Bull-coureur Alexander Albon leverde Perez een beschadigde voorvleugel op. Daardoor viel hij uiteindelijk terug tot de zesde stek. In vrije lucht kon de Racing Point de rondetijden van racewinnaar Lewis Hamilton evenaren. Dat zorgde voor de nodige gefronste wenkbrauwen bij de concurrentie.

Toen Motorsport.com hem vroeg of Red Bull Racing zich zorgen maakt over de snelheid van Racing Point, antwoordde Horner: “Ik denk dat iedereen bezorgd moet zijn over de Racing Point. Perez was in de race op bepaalde momenten sneller dan Perez. Bottas had banden die op een ronde na net zo oud waren als de banden op de Racing Point, maar Perez was drie tot vier tienden sneller. Hun snelheid was zeer indrukwekkend. Alex heeft uitstekend gereden door hem achter zich te houden.”

McLaren-teambaas Andreas Seidl bevestigt de mening van Horner over de roze bolide. Op de vraag of hij zich zorgen maakt, zei hij: “Het bevestigt het beeld dat we in Barcelona zagen en ook hier in Oostenrijk. Het is gewoon een feit dat deze jaar oude Mercedes een snelle wagen is, gerund door een geweldig team. We weten dat wij, met de stap die we in de winter gezet hebben, in de buurt komen van de Mercedes van vorig jaar. Als zij meer uit die wagen weten te persen, is het voor ons lastig om de strijd aan te binden. Wij moeten er dus voor zorgen dat we de wagen simpelweg blijven ontwikkelen en de kansen blijven maximaliseren. Dat hebben we in de eerste races gedaan met onze zeer goede rijders en de juiste strategieën.”

Niet iedereen is te spreken over de aanpak van Racing Point. Het team komt er openlijk voor uit de titelwinnende Mercedes van 2019 voor een groot deel te hebben nagebouwd. In Spielberg leidde dat tot een officieel protest van Renault.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble