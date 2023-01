Silverstone wil vierdaags evenement maken van Britse F1 Grand Prix

De Grand Prix van Groot-Brittannië draaide vorig jaar uit op een groot succes. Het raceweekend trok met 400.000 toeschouwers een recordaantal bezoekers. De organisatie is nu aan het kijken of zij de fans nog meer baanactie kan voorschotelen door het programma uit te breiden naar vier dagen. De Formule 1 zou dan nog steeds op vrijdag, zaterdag en zondag rijden, maar enkele supportklassen zouden dan op donderdag al beginnen met trainen en kwalificeren. Daarmee zou Silverstone het voorbeeld van de Australische Grand Prix volgen. In Melbourne werken kampioenschappen als de Supercars, Porsche Carrera Cup en S5000 op donderdag al hun eerste oefensessies af.

“We kijken naar de mogelijkheid om het weekend te verlengen”, zegt Stuart Pringle, algemeen directeur van Silverstone, donderdag op het hoofdpodium van Autosport International in Birmingham, waar ook Motorsport.com aanwezig is. “Ik ben hard aan het werk voor de Formule 1. Ik ben van mening dat ze het format van het weekend moeten veranderen. Dan kunnen ze wel zeggen: ‘Maar de FIA gebruikt de donderdag om de systemen en alles te testen.’ Nou, doe dat maar een dag eerder dan. Laten we op donderdag al wat dingen organiseren. Er zijn genoeg mensen die dan al naar het circuit willen komen en dingen willen zien. Drie dagen is gewoon niet genoeg. Laten we er een groot festival van maken dat een goed deel van de week in beslag neemt. Het is nu al zo dat mensen op de dinsdag voor de race in Silverstone aankomen en hun tent opzetten.”

Onder het bewind van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone leek het er nog even op dat Silverstone de Britse Grand Prix zou gaan verliezen. Inmiddels is de race niet van de kalender weg te denken en loopt het elk jaar storm als de kaartverkoop begint. “Het is een gegeven dat je alle kaarten voor de zondag verkoopt”, zegt Pringle. “Sinds een paar jaar verkopen we ook de zaterdag uit. En tegenwoordig zit het op de vrijdag ook zo goed als vol.“ Pringle kan het niet nalaten om Ecclestone een veeg uit de pan te geven. “Veertig jaar lang was de BRDC [die eigenaar is van het circuit] niet in staat om geld te verdienen aan de Grand Prix. De huidige eigenaren van F1 zien echter in dat het niet in hun belang is om de promotor helemaal uit te knijpen én dat de BRDC al het verdiende geld weer investeert in de faciliteiten. En betere faciliteiten zorgen voor een betere beleving bij de fans. En als het beter is voor de fans, is het beter voor het kampioenschap als geheel. Iedereen wint.”