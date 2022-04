Over enkele weken staat de eerste Grand Prix van Miami op het Formule 1-programma. Red Bull F1-coureur Sergio Perez maakte in ‘Race to Miami’ vast kennis met het gloednieuwe complex. Een miscommunicatie tussen Red Bull-teambaas Christian Horner en Perez mondde uit in een speciale missie: in één dag van New York naar Miami. Met wat hulp van zijn pitcrew, waterskiër Parks Bonifay en Miami Dophins-speler Byron James scheurde Perez vanuit New York via de Everglades naar het nieuwe Miami International Autodrome.

“Het was geweldig om deel te nemen aan mijn eerste Red Bull roadtrip. Ik kan me nog goed herinneren dat Daniel over de Golden Gate Bridge reed en ik had nooit gedacht de kans te krijgen hier deel van uit te maken”, aldus de Mexicaan. “Miami is de perfecte plek voor Formule 1. Het is een leuke stad en er heerst een goede sfeer. De baan ziet er geweldig uit. Austin voelt altijd als een thuisrace voor mij en ik denk dat dat in Miami niet anders zal zijn.”

Perez en zijn collega’s zullen nog even moeten wachten totdat er in Miami geracet kan worden, aankomend weekend staat eerst de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola op het programma.

Bekijk hieronder de spectaculaire foto's van de road trip:

Red Bull Racing RB7 in New York 1 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 2 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 3 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 4 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 5 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 6 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 7 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in New York 8 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Parks Bonifay met de Red Bull Racing RB7 in Florida 9 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Parks Bonifay met de Red Bull Racing RB7 in Florida 10 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 11 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 12 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 13 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 14 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 15 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 16 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 17 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 18 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 19 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 20 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 21 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 22 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 23 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 24 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 25 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 26 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool Red Bull Racing RB7 in Florida 27 / 27 Foto door: Red Bull Content Pool