Sergio Perez begint zich met de race meer op zijn gemak te voelen in de RB16B. De nieuwkomer bij het Red Bull F1 Team eindigde in de Grand Prix van Portugal als vierde en scoorde daarmee waardevolle punten. Bovendien liet hij regelmatig goede rondetijden zien. Dat schept vertrouwen, zowel bij de coureur als bij zijn team. Men hoopt immers met Perez een goede tweede pion in dienst te hebben die regelmatig het leven van concurrent Mercedes zuur kan maken. Aankomend weekend gaat de strijd in Spanje verder.

Perez verwacht dat het Circuit de Barcelona-Catalunya prima past bij de RB16B: “We zouden er vanaf het eerste moment bij moeten zitten”, aldus de Mexicaan in de teampreview. “Het is een zeer specifiek circuit met langzame bochten en een aantal hele snelle knikken. De sleutel is het vinden van de juiste balans en voorzichtig omspringen met de banden aan de rechterkant. De wind is ook iets om rekening mee te houden. Het is een heel listig circuit maar ik denk dat we vanaf het eerste moment competitief moeten zijn en mee moeten kunnen doen om de zege.”

Hij vervolgt: “De kwalificatie is op deze baan heel erg belangrijk. Ik ben er vrij zeker van dat we klaar zijn voor deze uitdaging. Dit jaar vond de gebruikelijke wintertest niet op dit circuit plaats en vorig jaar (toen de race plaatsvond in augustus) waren de omstandigheden heel anders dan normaliter in mei. Ik ben zeer benieuwd wat de RB16B hier kan.”

Glas halfvol

De nieuwkomer bij Red Bull Racing scoorde in Portugal met de vierde plaats zijn beste resultaat van het jaar en dat stemt hem redelijk tevreden: “Uiteraard had ik meer verwacht, maar ik zie het glas liever als halfvol. Ik ben blij met de progressie qua aanpassing aan de wagen. Imola en Portugal waren zeer lastige races, maar ik heb veel geleerd. We hadden dezelfde snelheid als de leiders en we hebben goede punten gescoord. Het kan alleen maar beter gaan.”