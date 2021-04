Herbert: “Perez kan mooie dingen bereiken bij Red Bull”

Na twee solide seizoenen in dienst van Toro Rosso werd Gasly in 2019 gepromoveerd naar Red Bull Racing. Vanaf het eerste moment verliep die samenwerking niet soepel, met diverse incidenten en gebrekkige resultaten tot gevolg. Halfweg het jaar werd de Fransman teruggezet naar Toro Rosso en zag Alex Albon de omgekeerde weg bewandelen. De Britse Thai kon in 2020 eveneens niet imponeren en moest voor dit seizoen plaatsmaken voor Sergio Perez. Albon heeft zelfs geen Formule 1-zitje meer toebedeeld gekregen en zal vanaf de zijlijn moeten toekijken.

Herbert blikt nog even terug en legt uit waarom het voor de Fransman lastig was om goed te presteren: “Het was waarschijnlijk gewoon te veel voor hem. Helaas. Hij was niet in staat om te gaan met het soort druk dat erbij komt kijken. Veel mensen vergeten dat de verschillen tussen een klein en een groot team enorm zijn. De verwachtingen liggen veel hoger wanneer je voor een groot team rijdt. Bij AlphaTauri is het allemaal leuk en aardig: ‘Oh, we zijn voor een van de Ferrari’s geëindigd dus het was een briljant weekend. Dat hebben we goed gedaan’. Maar bij de grote teams is het: ‘Shit, we zijn weer door een Ferrari verslagen’, of ‘Mercedes was weer sneller’ en ‘we moeten beter gaan presteren’. Al dat soort dingen. De druk is veel, veel hoger en dat pakte niet goed uit voor hem.”

Perez maakte eerder in zijn loopbaan eenzelfde situatie mee. De Mexicaan stapte in 2013 over van Sauber naar McLaren, maar kon daar - mede door de matig presterende bolide - geen potten breken. Het jaar erop moest hij alweer plaatsmaken. Herbert daarover: “Sergio heeft eenzelfde situatie meegemaakt bij McLaren. Dat pakte ook niet goed uit. Hij is bij Racing Point volwassen geworden maar hij heeft nog altijd die ontspannen houding die hij altijd al had. Nu krijgt hij een tweede kans. Kan hij het aan om het op te nemen tegen Max Verstappen? Ja, dat kan hij. Maar het is hoe je de druk absorbeert.”

“Pierre wil waarschijnlijk niet dat Sergio goed presteert. Als hij dat wel doet en min of meer op gelijke hoogte acteert met Max Verstappen, wordt het lastiger om aanspraak te maken op dat zitje. Ik denk dat Sergio mooie dingen kan bereiken bij Red Bull. We moeten afwachten hoe goed hij presteert ten opzichte van Max. Dat wordt interessant om te volgen. Als het niet goed uitpakt, is Pierre sterk verbeterd en een van de eigen jongens van Red Bull. Misschien geven ze hem dan een tweede kans.”

De kwestie Albon

Aan rijderswissels bij Red Bull Racing is de laatste jaren geen gebrek. Alex Albon kreeg in 2019 de kans toen Gasly werd teruggezet, maar ook hij kon niet aarden. Een tussentijdse nieuwe ruil met Gasly was volgens Herbert beter geweest voor de jongeling: “Ik ken Alex al sinds zijn geboorte. Het werkte gewoon niet voor hem. Helmut hield toch aan hem vast en ze hebben er alles aan gedaan om het toch te laten slagen. Dat gebeurde niet. Ik zei in Monza al dat ze Pierre in die auto moesten zetten. Die was in topvorm. Zet hem in de auto, stuur hem de baan op en zie wat er gebeurt. Maar ze hadden hun plannen al met Sergio. Daarom gebeurde dat niet. En voor Alex was het, en dat klinkt verschrikkelijk, ook beter geweest als hij had gewisseld met Pierre. Terug in de AlphaTauri en zien of hij zich mentaal weer bij elkaar kan rapen. Ik vind het mooi wat Pierre doet op de baan. Hij is een goede racer, hij is slim. Dat is heel belangrijk wanneer je voor een groot team rijdt. Ik denk dat hij nu wel met die druk kan omgaan. Het is dus aan Sergio.”