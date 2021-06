Perez na moeizame vrijdag: "Gaat niet zo slecht als het lijkt"

Na zijn eerste Red Bull-zege in Azerbeidzjan oogde het vervolg in Frankrijk wat moeizaam. Natuurlijk is er op vrijdag nog niets verloren, maar Perez kwam niet zoals gewenst uit de startblokken in Le Castellet. Waar hij in de eerste training 'slechts' drie tienden toegaf op Verstappen, bedroeg het gat na de middagpauze een volle seconde. Dat laatste zou zorgen kunnen baren, des te meer doordat het om een run op softs ging en Perez juist in kwalificatieruns nog werk aan de winkel zegt te hebben.

De vrijdag in Frankrijk is daarmee niet naar wens verlopen, al wordt de soep volgens Perez niet zo heet gegeten als dat ze wordt opgediend. Gevraagd wat er in de middagsessie verkeerd ging, laat de Mexicaan weten: "Ik had een slechte run en kreeg ook met verkeer te maken. Daarnaast hebben we met bepaalde veranderingen de verkeerde richting gekozen." Max Verstappen was na veranderingen aan zijn auto juist beter te spreken over de RB16B tijdens de tweede training.

Perez heeft goede hoop voor kwalificatie

Van zijn seconde achterstand verloor Perez maar liefst zes tienden in de laatste sector. Geen goed teken, maar evenmin reden tot paniek bij de ervaren kracht. "Ik denk dat het allemaal niet zo slecht is als dat het er nu uitziet. Max had een goede dag en wij lijken er als team goed bij te zitten. Hopelijk kunnen we aan mijn kant nog veel snelheid vinden vanavond en kunnen we de problemen beter begrijpen. Dan moeten we er normaal gesproken wel aardig bij staan."

Dat laatste is op zichzelf goed nieuws voor Red Bull, vooral omdat Paul Ricard in het verleden geliefd jachtterein is gebleken voor Mercedes. Het team van Toto Wolff oogt nog steeds sterk in Zuid-Frankrijk, waardoor Perez weet dat zijn aanwezigheid op zondagmiddag goud waard kan zijn. Red Bull wil immers niet in een twee tegen één-situatie belanden en heeft in Baku gezien hoe waardevol het is om twee coureurs aan het front te hebben. "Dit is natuurlijk een heel ander circuit, maar ik probeer het momentum van Baku wel vast te houden. Bovendien wordt mijn begrip van de auto steeds beter. Dat zijn allemaal positieve dingen die ik mee kan nemen."