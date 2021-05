Perez geeft toe: Wennen duurt langer dan ik zou willen

Hoewel Sergio Perez in het prinsdom een prima vierde plaats behaalde in de race, ging daar een teleurstellende negende tijd in de kwalificatie aan vooraf. Tegenover Motorsport.com geeft hij toe dat het aanpassingsproces langer duurt dan gehoopt en dat hem dit vooral op de zaterdagen parten speelt. Gevraagd of hij achter ligt op zijn eigen schema, antwoordt hij: “Ja, om eerlijk te zijn. Vooral gezien ik de auto in Imola op de tweede startplek wist te zetten, terwijl dat nog maar mijn tweede race was voor het team en dat een behoorlijk lastige baan is. Maar de progressie op de zaterdagen is verder uitgebleven.”

Volgens de coureur uit Guadalajara maakten steeds weer wisselende omstandigheden het ook niet makkelijk voor hem om snel gewend te raken aan de RB16B. “Het komt door kleine variabelen dat ik me nog altijd niet helemaal thuis voel in de auto. Maar ik zie licht aan het einde van de tunnel”, is Perez optimistisch. Op de vraag wat die 'kleine variabelen' precies zijn, antwoordt hij: “Het rijden met andere compounds, andere vleugels en in ander weer, zaken waar je je heel makkelijk aan kunt aanpassen als je de auto erg goed kent.” Van een coureur die de wagen nog niet goed kent, vraagt dit simpelweg extra tijd en energie. “Ik ben echter niet de enige die het moeilijk heeft in een andere auto. Ik ben ook niet ineens vergeten hoe ik moet rijden. Het kost me helaas alleen iets langer dan ik graag zou willen.”

Horner heeft vertrouwen

Perez kan op de volledige steun rekenenen van zijn team. “Hij heeft het op de zaterdagen wat moeilijker dan op de zondagen, zijn racepace is over het algemeen heel erg goed”, ziet Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. “Dus het zijn de zaterdagen waar we nog met hem aan moeten werken en waar we hem moeten helpen om nog meer comfortabel te worden. Maar dat komt vanzelf. Je ziet dat veel rijders die voor dit jaar van team zijn veranderd, wat tijd nodig hebben om op snelheid te komen. Afgezien van misschien Carlos [Sainz] dan.”

“Maar hij komt er wel en een dag zoals afgelopen zondag zal hem daarbij helpen”, is Horner overtuigd. “Checo heeft dit jaar enkele fantastische races gereden. In Bahrain reed hij heel sterk en zijn racepace in Barcelona was ook zeer goed. In Portugal was zijn snelheid in de race eveneens uitstekend. Dus daar bestaan geen twijfels over. Het is alleen dat hij zich beter moet kwalificeren. En dan zal ook hij een factor zijn.”

