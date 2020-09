Perez: Racing Point moet podiums pakken als Red Bull fouten maakt

Het is Racing Point nog maar zelden gelukt om de volledige potentie van de RP20 te benutten en dat leidt ertoe dat het team momenteel vierde staat bij de constructeurs, twee punten achter McLaren en vijf punten voor Ferrari. Hoewel de auto meermaals qua snelheid de derde auto was, heeft het team niet weten te maximaliseren in de races. Zo eindigden Lance Stroll en Sergio Perez vorig weekend in België nog als negende en tiende, een van de minst overtuigende optredens van Racing Point tot op heden dit seizoen.

Perez zegt dat het team ‘de schade moet beperken’ op circuits die de RP20 minder goed liggen, en hij verwacht op Monza een betere vorm te zien. “Ik denk dat we er beter uit zouden moeten zien dan vorig weekend”, zei de Mexicaan. “We zouden komend weekend dik in de punten moeten eindigen met beide auto’s en het gat met onze concurrenten vergroten, omdat die derde plek bij de constructeurs belangrijk voor ons is. Dus we moeten zoveel mogelijk punten scoren. Ten opzichte van de twee topteams, Mercedes en Red Bull, is er nog wel wat snelheidsverschil, dus dat maakt het lastiger. En ik heb ook het gevoel dat we om vele redenen onze weekenden, waarin we een kans op het podium hadden, niet gemaximaliseerd hebben.”

De grootste kans op een podium had Racing Point in Hongarije, meent Perez. “Buiten dat waren er geen andere kansen. Dus we moeten het gat naar Red Bull dichten en ervoor zorgen dat wij degenen zijn die het podium pakken als zij falen. We weten waar de auto sterk en zwak is, en op ieder circuit proberen we dat te balanceren. Op sommige circuits gaan we heel sterk zijn, terwijl we het lastiger hebben op andere circuits. Het is alleen belangrijk dat we de schade proberen te beperken als we het lastig hebben.”

Volgens Perez legde Spa ook een zwakke plek bloot, want povere tractie uit de laatste en eerste bocht maakten de strijd met de concurrentie lastig. “Op lage snelheid was het gedurende de race niet geweldig”, vertelde hij. “We konden in het begin geen progressie boeken en dat heeft volgens mij aan het resultaat bijgedragen. Ik denk dat we niet zo snel waren als de McLarens en Renaults, en dat maakte het best lastig. Hoewel we een andere strategie hadden, zaten we [Lance en ik] bijna naast elkaar aan het eind. Dus ik denk simpelweg dat het circuit ons niet lag. Ik denk dat we misschien wat verkeerde beslissingen hebben genomen tijdens het weekend, maar niets ernstigs. Hoewel we hier met vergelijkbare downforce rijden, hoop ik dat we hier competitiever kunnen zijn.”

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper