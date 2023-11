Perez had meer dan P3 verwacht: "Start was verschrikkelijk"

Na een dramatische race voor eigen publiek in Mexico heeft Red Bull-coureur Sergio Perez enigszins revanche genomen met een derde plaats in de Formule 1-sprintrace in Brazilië. De 33-jarige coureur moet wel toegeven dat het een zware race voor hem was en dat hij er stiekem meer van verwachtte. "Dit was geen makkelijke [race]", noemt de Mexicaan na afloop van de sprintrace, die vooral kritisch is op zijn eigen start. "Die was echt verschrikkelijk, ik verloor daar een plek aan George [Russell]. Daarna verloor ik in bocht vier nog een plek aan Lewis [Hamilton]. Vanaf daar was het een kwestie van vechten."

In dat gevecht kon de Red Bull-coureur beide Mercedes-mannen nog passeren, maar verder dan een P3 geraakte de Mexicaan niet. Dat er niet meer in zat wijt de coureur vooral aan het gebrek aan goed rubber. "Ik moest heel veel van mijn banden gebruiken", erkent Perez. "Daar betaalde ik de prijs voor aan het einde van de race." Toch was de man uit Guadalaraja niet ontevreden over zijn sprint: "Overall was het een goede dag. Goede punten, maar helaas had er denk ik zonder de start meer in gezeten."

Perez benadrukt dat bandendegradatie ervoor heeft gezorgd dat na het passeren van Russell en Hamilton naar Verstappen en Norris rijden niet meer mogelijk was. "Het probleem was dat ik de banden niet kon managen. Ik moest pushen en hier zijn de banden heel gevoelig", onthult de winnaar van zes Grands Prix. "Aan het einde moesten we daarvoor de prijs betalen."

Goede prestatie voor WK-stand

Ondanks dat Perez dus ietwat teleurgesteld was met zijn derde plaats heeft hij wel een prima slag geslagen in de strijd voor plek twee in het wereldkampioenschap. De Red Bull-coureur is namelijk vijf punten uitgelopen op naaste belager Hamilton, wat heel erg nodig is na een paar weekenden waarin het gat verkleind werd. "Natuurlijk is dat belangrijk", antwoordt de Mexicaanse rijder op een vraag over het belang van de tweede positie in het WK. "Maar het is nu belangrijker om het momentum vanaf nu vast te houden, vandaag was overall gewoon een goede dag." Met de resultaten van vandaag onder de arm kijkt hij dan ook met vertrouwen naar morgen: "Hopelijk kunnen we morgen, in de hoofdrace, dit voortzetten met een goed resultaat."

Bekijk hier de inhaalactie van Perez op Russell