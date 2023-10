Sergio Perez kiest helmdesign van fan voor F1-thuisrace in Mexico

In het kader van zijn thuisrace gaf Sergio Perez zijn fans de kans een ontwerp voor zijn helm te ontwerpen. De Mexicaan kreeg duizenden inzendingen vanuit de hele wereld. Allemaal deden ze een poging om het beste design te maken. Uiteindelijk koos de zesvoudig Grand Prix-winnaar zelf eentje uit. Karla Lozano was de gelukkig. Haar ontwerp is dit weekend te zien tijdens de Grand Prix van Mexico op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

"Ik zag het ontwerp van Karla en wist dat dat het ontwerp zou worden", zegt de Red Bull-coureur. "Het is geweldig dat het team op deze manier de aansluiting met de fans kan vinden en we ze op deze manier kansen geven. Het was lastig een keuze te maken, aangezien er veel goede waren. We hebben de mensen gevraagd of mijn thuisland naar voren te laten komen in de designs en dat is wat ze gedaan hebben. Het is geweldig om te zien wat onze cultuur voor ze betekent. Karla's ontwerp was het juiste. Dat van haar bracht alles perfect samen voor mij waar Mexico voor staat. Er zijn zoveel kleine details. De kleuren zijn geweldig. Ik draag Mexico altijd mee, maar dit weekend toon ik het trots met deze unieke helm. Ik denk niet dat de pitstraat ooit zo'n helm zag."

De winnares is zelf ook door het dolle heen. "Toen ik hoorde dat ik had gewonnen, vertelde ik het eerst mijn gezin. Ik kon niet stoppen met lachen", zegt Lozano. "Het was ongelofelijk dat mijn ontwerp was gekozen. Ik voelde blijheid en trots. We juichen Checo allemaal naar de zege toe. Het is een eer dat ik kan zeggen dat hij mijn helm heeft gedragen tijdens de Grand Prix van Mexico. De wedstrijd was een grote kans. Ik kon mijn twee passies samenbrengen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik en andere fans dichter bij F1 konden komen."