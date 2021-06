Perez wil gesprek aangaan over informele afspraak in kwalificatie

Al jaren hebben Formule 1-coureurs een informele afspraak met elkaar dat zij elkaar niet inhalen vlak voor de start van een vliegende ronde in de kwalificatie. Dit jaar zijn er echter al meerdere incidenten geweest rond dit akkoordje. Ook in de kwalificatie in Azerbeidzjan zorgde de afspraak weer voor opschudding. Meerdere coureurs haalden in het laatste kwalificatiesegment anderen in tijdens hun out-lap, omdat zij graag een slipstream mee wilden pakken van andere rijders. Sergio Perez was daar een van de slachtoffers van. Hoewel hij op zondag de race zou winnen, kwam hij in de kwalificatie niet verder dan de zesde startplek.

De oorzaak daarvan was in zijn ogen heel helder: doordat anderen zich niet aan de informele afspraak hielden, kon hij geen goede positie op de baan verkrijgen. “Het was simpelweg dat we allemaal op hetzelfde moment gingen. Sommigen creëerden gaten, maar anderen haalden vervolgens in en hielden zich niet aan het gentleman’s agreement. Dat maakte het gewoon lastiger”, stelt Perez. “Toen het er echt om ging, reed ik geen goede ronde. Zo simpel is het. Sommige coureurs respecteren die afspraak, maar niet iedereen.”

Perez wil mening andere coureurs horen

Een officiële regel die het verbied om anderen in te halen tijdens een out-lap, bestaat niet. Dat maakt straffen uitdelen voor het gedrag van coureurs een stuk lastiger. Perez ziet dat het probleem rond het gentleman’s agreement in de afgelopen jaren groter is geworden. “De chaos begint als men richting het eind van de ronde inhaalt. We weten dat we gewoon onze positie moeten houden en een gat moeten maken. Het is als een file. Ineens wordt de situatie slechter en slechter. Zo is dat nu al een aantal jaren”, zei hij. Toch denkt Perez dat het de moeite waard is om de kwestie met alle coureurs te bespreken.

“Misschien is het iets wat we als coureurs moeten bespreken en waar we verstandiger mee om moeten gaan, vooral in de kwalificatie”, vervolgt de Red Bull Racing-coureur. “We moeten respectvoller zijn en ons ervan bewust zijn dat dit problemen kan opleveren voor andere coureurs. Het is zeker een discussie waard om te bekijken hoe iedereen ernaar kijkt. Er zijn coureurs die dat echt respecteren en die je echt kan vertrouwen. Maar voor enkelen geldt dat niet. Ik denk dus dat het goed is om het met iedereen te bespreken, om te kijken of iedereen vindt dat het zo moet zijn.”

'Regels moeten voor iedereen gelden'

F1-debutant Nikita Mazepin heeft zich eerder al kritisch uitgelaten over de informele afspraak in de kwalificatie. Hij kreeg in Bahrein veel kritiek toen hij andere rijders inhaalde in hun out-lap, terwijl hij in Spanje zei dat de afspraak simpelweg niet werkt. Wel is hij het met Perez eens dat de kwestie besproken moet worden. “De situatie is voor mij heel duidelijk. Maar in dat geval wil ik me graag richten tot alle mensen die mij bekritiseerd hebben en hen vragen om die kritiek ook te leveren aan anderen [die in Baku de regels overtreden hebben]. Want als de regels regels zijn, dan moeten ze voor iedereen hetzelfde zijn. Ik heb de besten in onze sport hetzelfde zien doen, zoals Lewis [Hamilton] en Checo. Daar heb ik niet veel discussie over zien ontstaan. Dat vind ik geen probleem, maar laten we dan gewoon een route kiezen die we in de F1 graag willen bewandelen.”