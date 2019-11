Perez: "Gebrek aan progressie bij Racing Point stelt me teleur"

Sergio Perez wist van tevoren dat het dit jaar lastig zou worden door de nasleep van de financiële noodsituatie vorig jaar. Het team is weer overeind gekrabbeld nadat het van eigenaar is gewisseld, maar de voorbereidingen op het huidige seizoen liepen weliswaar een deuk op. "Het is niet ideaal. Ik zou willen dat we nu meer punten hadden, vochten om betere posities en meer progressie hadden geboekt", laat Perez aan Motorsport.com weten.

"Ik denk dat de teleurstelling komt door het gebrek aan vooruitgang dit jaar. Dat is iets waar we over na moeten denken. De rest hadden we denk ik wel zien aankomen", geeft hij toe. De omschakeling van Force India naar Racing Point heeft een langere uitwerking. Lawrence Stroll maakte gelijk zijn intenties duidelijk door te verkondigen dat het team een volledig nieuwe fabriek zou krijgen. Deze moet men alleen nog wel uit de grond stampen en dat kost tijd.

"We wisten dat het een transitiejaar zou worden, maar zoiets voelt altijd lang en doet pijn. We zien licht aan het einde van de tunnel. Er zijn veel redenen om positief te zijn over de toekomst, maar ik hoop dat we nog steeds met de vierde snelste wagen op de grid [het jaar] afsluiten", aldus Perez. Racing Point is zich volgens hem bewust van wat er beter kon dit seizoen. "We realiseren ons dat we te weinig verbetering hebben laten zien. We kunnen dat ook niet verbergen, maar zoals ik aangaf: in een transitiejaar waarin je met zo'n achterstand begint is het altijd lastig om dat te herstellen."

Desondanks heeft de Mexicaanse F1-coureur voor drie jaar bijgetekend, wat aantoont hoeveel vertrouwen hij nog steeds heeft in het project. "Er komt natuurlijk een enorme reglementswijziging in 2021 aan. Het podium bereiken is dan echt het doel, dat is de volgende stap die we willen zetten. Er gebeurt heel veel achter de schermen, dus ik zie geen reden waarom we niet succesvol kunnen zijn." Mocht Racing Point slagen in die missie, dan geeft dat Perez weer hernieuwde motivatie om langer door te gaan in de koningsklasse. "Ik heb een drijfveer nodig en wil het weekend afronden met het gevoel dat het team en ik ons uiterste hebben gegeven. De laatste drie jaar behoorde ik tot best of the rest, dus die motivatie moet ik vasthouden en dit project kan me dat geven."

Met medewerking van Jonathan Noble