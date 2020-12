Het is al enkele maanden bekend dat de samenwerking tussen Sergio Perez en Racing Point aan het einde van het jaar afloopt. Het team uit Silverstone heeft gekozen voor de diensten van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Perez werd geruime tijd in verband gebracht met het plekje van Alex Albon bij Red Bull Racing maar zelf schat hij zijn kansen op die positie nihil. Hij sprak eerder al over een sabbatical in 2021 en een F1-rentree in 2022.

Een rol als reservecoureur van een team, waarbij hij de hele wereld over moet reizen en maar zelden in actie komt, ziet hij niet zitten: “Het heeft niet mijn prioriteit. Ik denk dat we er pas naar gaan kijken als het een serieuze optie wordt, hoe we dat kunnen laten werken. Ik wil namelijk niet naar alle races afreizen terwijl ik niet rijd. Het is een lastige keuze want het team heeft de reservecoureur wel ter plaatse nodig. Waarschijnlijk ben ik dus niet de juiste persoon. We zullen zien. Ik denk dat er in de komende twee weken meer duidelijk wordt over mijn toekomst. Ik moet zelf afwegen wat ik in 2021 het liefste wil doen. Op dit moment in mijn loopbaan wil ik rijden. En als ik niet rijd, is het lastig om races bij te wonen zonder te racen. Ik heb dus geen haast, we zullen wel zien.”

De Racing Point-coureur denkt niet dat zijn uitvalbeurt in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein, waardoor hij de derde plaats verloor aan Alex Albon, van invloed is op zijn kansen op een Red Bull-zitje: “Snelheid is belangrijk. Hoewel ik het podium misliep, is het niet één race die het verschil maakt. Ik loop hier al tien jaar rond. In al die jaren heb ik geleverd. Mensen weten wat ik wel en niet kan. Ik denk niet dat één race daarin iets verandert.”