Perez als tussenoplossing? Red Bull geeft voorkeur aan eigen talent

"We hebben een eenjarig contract met Perez gesloten. Laten we daarin eerst eens kijken hoe hij presteert en hoe goed we bij elkaar passen", begint Marko. Perez is vanzelfsprekend geen Red Bull-junior, al is hij ook geen onbekende voor de 77-jarige man uit Graz. "Lang geleden hebben we de verrichtingen van Perez al eens bekeken tijdens een sessie in Estoril. Daniel Ricciardo was daar ook en in lange runs was Perez net zo snel als Ricciardo. We hebben ook nog een soort kwalificatiesimulatie gedaan en daarin was hij net iets langzamer dan Ricciardo. Dat was vlak voordat hij Ferrari-junior werd. We hebben dus al wel een verleden met hem."

'Over de eigen schaduw heen stappen' met Perez

Dat Perez opnieuw in beeld is gekomen, hangt nauw samen met het uitblijven van een eigen kandidaat uit de Red Bull-opleiding. "We hadden niemand voor die cockpit bij Red Bull Racing. Om onze doelstellingen in het wereldkampioenschap te kunnen halen, hebben we dit besluit genomen. We springen eigenlijk over onze eigen schaduw heen", zo vervolgt Marko tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. Dit besluit verandert echter niets aan de algemene strategie waarbij zijn voorkeur uitgaat naar Red Bull-junioren. "Nee, er is niks veranderd. Met Jüri Vips en Liam Lawson hebben we twee toptalenten in huis. Daruvala, die de laatste race van het seizoen heeft gewonnen, hoort daar ook bij. En dan hebben we nog een sterke Amerikaan die in 2021 Formule 3 rijdt. Onze successen met juniorrijders zijn nog steeds ongeëvenaard."

Eigen talenten genieten prioriteit, het Red Bull-zitje van Perez moet vooral als uitzondering worden gezien. "En het is ook geen schande dat we voor het eerst in jaren niet met twee eigen junioren [bij Red Bull Racing] rijden hè", verdedigt Marko zich nog. "We hebben met Yuki Tsunoda trouwens wel de eerste Japanner sinds Kamui Kobayashi in de Formule 1 gebracht. Zo hebben we dit jaar wel degelijk één nieuwe junior naar de Formule 1 begeleid, alleen nog geen twee. Jüri Vips zou het afgelopen jaar eigenlijk in Japan rijden en heeft ook een F1-test afgewerkt, maar verder is hij vooral veel tijd kwijt geweest aan quarantainemaatregelen." De Est kon het bedachte programma niet afwerken en moet daardoor geduld hebben voor een Formule 1-zitje. Dit jaar volgt echter een herkansing: het volledige F2-seizoen met Hitech kan alsnog als springplank fungeren naar de koningsklasse van de autosport. Interessante vervolgvraag is wie het veld dan moet ruimen, maar dat is iets voor latere zorg.

