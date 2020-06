Renault behoudt Sirotkin als reservecoureur voor 2020

Sergey Sirotkin heeft één seizoen ervaring als vaste coureur in de Formule 1. In 2018 reed hij het volledige seizoen bij Williams, waar hij de teamgenoot van Lance Stroll was. In 2017 vervulde de 24-jarige coureur nog de rol van reservecoureur bij Renault F1 Team en na zijn avontuur bij Williams keerde hij in 2019 in dezelfde rol terug bij de Franse fabrieksformatie. Halverwege het seizoen werd zijn takenpakket nog uitgebreid, omdat Renault besloot de reservecoureur te delen met McLaren. Daardoor kon Sirotkin ook opgeroepen worden bij ziekte of een blessure van een McLaren-coureur.

Over zijn rol in 2020 was nog niets bekend, maar dinsdag bracht Renault dus naar buiten dat Sirotkin ook dit jaar de reserve van Renault blijft. Op papier lijkt het belang van een reserve in 2020 nog groter, want een coureur kan niet in actie komen als hij het coronavirus oploopt. “Het is geweldig om terug te zijn bij Renault als reservecoureur”, stelt Sirotkin. “Ik ken het team heel goed, nadat ik er gedurende 2019 onderdeel van was. Ik begrijp het belang voor de teams om een coureur te hebben die klaar staat om snel in te stappen als de mogelijkheid er is, zeker gezien de huidige situatie in de wereld. Ik heb mezelf scherp en gefocust gehouden en ik zou goed voorbereid zijn om weer in een F1-auto te racen. Ik kijk ernaar uit mijn vrienden bij Renault snel weer te zien.”

Ook teambaas Cyril Abiteboul onderschrijft het belang van een reservecoureur in de huidige omstandigheden. “We zijn blij Sergey weer in het team te kunnen verwelkomen voor dit jaar. Gezien de huidige omstandigheden waarin we ons bevinden moeten we plannen gereed hebben voor alle mogelijke situaties. We kennen Sergey heel goed en hij kent het team. We kijken ernaar uit Sergey dit weekend in Oostenrijk te verwelkomen.”