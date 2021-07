Vettel: Verkeerd dat winnaar sprintrace officieel pole krijgt

In de ruim 71 jaar lange historie van de Formule 1 kwam de pole-position steevast op naam van de coureur die over één rondje de snelste was in de kwalificatie. Dit weekend experimenteert de Formule 1 echter voor het eerst met een zogenaamde sprintkwalificatie, een korte race over 17 rondjes die zaterdag de startopstelling voor de race op zondag zal bepalen. Hoewel er vrijdagavond alsnog een kwalificatie volgens het bekende format zal worden verreden, zal de pole-position pas op zaterdag, na de sprintrace, worden uitgedeeld. Daarmee komt de pole voor de Britse Grand Prix dit jaar niet op naam van de coureur die in de kwalificatie de snelste is over één rondje, maar gaat deze naar de rijder die zaterdag de sprintrace wint.

De keuze om de pole-position pas op zaterdag toe te wijzen aan een coureur werd vorige maand al toegelicht door sportief directeur Ross Brawn: “We hebben erover gesproken met de FIA en zij zijn van mening dat de pole-position toebehoort aan de coureur die op zondag vooraan staat op de startgrid voor de Grand Prix.”

Vettel oneens met traditiebreuk

Het besluit van de Formule 1 heeft tot de discussie geleid hoe pole-records in de sport voortaan beschouwd zullen worden, zeker wanneer de sprintkwalificatie een succes blijkt en het format de komende jaren een vast gebruik wordt in de koningsklasse. Op de vraag van Motorsport.com wat Sebastian Vettel vindt van het besluit om de pole-position toe te wijzen aan de coureur die de sprintrace wint hoefde de Duitser niet lang na te denken: “Dat is gewoon verkeerd. De pole is het snelste rondje dat gereden wordt, of de snelste rondetijd in de kwalificatie.”

“Het wordt allemaal een beetje ingewikkeld zo, maar het hangt ervan af. Als dit een eenmalig ding is kan het niet zoveel kwaad. Maar als we volgend jaar of in de toekomst tien sprintraces per seizoen krijgen, dan is het wel een beetje raar. Pole-position zou op naam moeten komen van de persoon die het snelste is over één rondje.”

Volgens Vettel is het een betere optie om voor de winnaar van de sprintrace een nieuwe titel in het leven te roepen: “Ze moeten het gewoon ‘sprint pole’ of wat dan ook noemen. Het is een nieuwe discipline, iets wat ze vijftig jaar geleden nog niet hadden maar nu wel. We kunnen gewoon een nieuwe kolom toevoegen aan de statistieken.”

De sprintkwalificatie zal zaterdag voor het eerst plaatsvinden op het circuit van Silverstone, waarna er in september ook tijdens de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza mee geëxperimenteerd zal worden. In het najaar moet er nog een derde proef met de sprintrace volgen, al is het nog niet bekend op welk circuit en tijdens welke Grand Prix dit zal gebeuren.

