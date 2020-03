Vettel over terugkeer in middenmoot: "Ik weet het echt niet"

Sinds zijn aanstelling bij Toro Rosso, die halverwege 2007 kwam, heeft Sebastian Vettel maar een korte periode in de middenmoot doorgebracht. Tot en met eind 2008 kwam de Duitser uit voor het Italiaanse team en hoewel hij op sensationele wijze de Italiaanse Grand Prix van dat jaar won, bracht hij het grootste deel van het jaar door in de middenmoot. Sinds de overstap naar Red Bull Racing in 2009 (en in 2015 naar Ferrari) deed Vettel eigenlijk vrijwel onafgebroken mee aan het front, wat hem uiteindelijk vier wereldtitels opleverde.

Het huidige contract van Vettel bij Ferrari loopt aan het einde van 2020 af en er zijn vraagtekens over waar zijn toekomst ligt, net zoals dat eind 2018 gold voor toenmalig teamgenoot Kimi Raikkonen. De Fin koos er destijds voor om vanaf 2019 een avontuur in de middenmoot aan te gaan bij Alfa Romeo, maar Vettel is er nog niet uit of hij een dergelijke stap zou maken. “Ik weet het niet. Dit is het antwoord, denk ik. Ik weet het echt niet”, vertelde hij in gesprek met Motorsport.com.

Wat volgens Vettel een belangrijke factor is in dit verhaal, is het perspectief van de coureur en waar hij de voorgaande jaren gereden heeft. “Het hangt ervan af: als je vanaf dat punt begint, betekent de top 10 veel voor je en is de top 5 ongelooflijk. Als je tien jaar in de top 5 doorbrengt, dan voelt terugkeren naar P15 niet hetzelfde, terwijl de eerste keer P15 juist enorm geweldig is als je de races daarvoor achttiende werd. Ik denk niet dat je het los kan zien van wat je al hebt meegemaakt. Als je Kimi als voorbeeld neemt, dan gaat hij nu niet voor de overwinning… Ik denk dat hij dat graag zou willen en als hij de keuze had, zou hij liever voor de winst gaan. Maar ik denk dat je ook plezier kunt zoeken en vinden in het rijden en racen op zichzelf.”

Met medewerking van Roberto Chinchero