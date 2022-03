Voor het Formule 1-seizoen 2022 is het minimumgewicht van de auto plus rijder opgekrikt naar 795 kilogram. Dit was voorheen ‘slechts’ 752 kilogram. Het nieuwe gewicht heeft te maken met de overstap naar 18 inch banden en de introductie van nieuwe veiligheidselementen. Veel teams hebben nog steeds moeite om in de buurt te komen van de nieuwe grens, mede door verstevigingen die aan de vloer aangebracht moesten worden om schade door porpoising te voorkomen. De verwachting is dat de limiet met nog eens 3 kilogram wordt opgehoogd.

De coureurs zijn niet erg enthousiast over deze wijzigingen. Met name in langzame bochten reageren de nieuwe wagens slecht, zo bleek tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein. Toen Motorsport.com aan Sebastian Vettel vroeg hoe dat in mei moet gaan tijdens de Grand Prix van Monaco, grapte de viervoudig wereldkampioen: “Het is in de voorbereiding op de race beter om in de stadsbus te stappen dan in de simulator.” Om daar een serieuze noot aan toe te voegen: “De auto is een stuk zwaarder. Het is gewoon meer massa. Daarom moet je je rijstijl aanpassen.”

Ferrari F1-coureur Charles Leclerc stond vorig jaar op pole in Monaco, nadat hij in de slotseconden door een crash zelf voor een rode vlag zorgde. De schade aan zijn bolide was echter dusdanig dat hij de race aan zich voorbij moest laten gaan. Gevraagd naar zijn verwachtingen voor de race in het prinsdom, zei de Monegask: “Het wordt heel erg listig. We hebben veel downforce op hoge snelheid. In Monaco ligt de snelheid vrij laag, en dan is het een stuk lastiger. Je voelt het gewicht van de auto. De wagens zijn ook stijver geveerd. Het wordt dus zwaar.”