Vettel speelde al jaren met gedachte om F1-loopbaan af te sluiten

Donderdagmiddag maakte Sebastian Vettel plotseling bekend dat hij zijn Formule 1-carrière aan het einde van het huidige seizoen beëindigt. Die aankondiging deed hij op zijn Instagram-pagina, die hij daarvoor heeft aangemaakt. Hij heeft dan vijftien volledige seizoenen plus een halve jaargang in 2007 achter de rug en dat vindt hij voldoende. Later in de middag gaf de Aston Martin-coureur tekst en uitleg over de totstandkoming van het besluit om F1 vaarwel te zeggen. Hoewel Vettel zijn huidige werkgever woensdag heeft ingelicht, geeft hij toe dat hij al een behoorlijke tijd speelde met de gedachte om zijn loopbaan af te sluiten.

"De tijdlijn gaat enkele jaren terug", antwoordt Vettel op de vraag van Motorsport.com hoe de beslissing is genomen. "Het is dus geen besluit dat ik van de ene op de andere dag heb genomen. Het uiteindelijke besluit werd gisteren genomen door het team te vertellen dat ik ermee stop en niet meer doorga, maar daaraan voorafgaand heb ik er veel over nagedacht. Ik denk dus dat dit voor mij het juiste moment is om andere dingen te gaan doen. Ik weet hoeveel toewijding hiervoor nodig is. En als je dit doet, weet ik zeker dat je het op de juiste manier moet doen. Ik haal niet veel plezier en motivatie uit het alleen hier zijn en er gewoon onderdeel van zijn."

Meerdere beweegredenen voor vertrek uit F1

In de video op Instagram gaf Vettel aan dat hij graag meer tijd wil doorbrengen met zijn familie. De beslissing om te stoppen betekent ook niet dat hij nu ineens een hekel heeft aan F1. "Zoveel toewijding betekent dat je veel aan het nadenken bent, maar ook dat je veel en vaak fysiek weg bent van thuis, de kinderen, familie. Daarnaast heb ik ook andere interesses en meningen opgedaan en deze stemmen kan ik niet negeren", geeft hij aan dat hij meerdere beweegredenen heeft. "Uiteindelijk werden de vragen groter en groter, tot het punt dat ik het besluit heb genomen. Het is niet alles of niets. Het is niet dat ik autosport nu haat, ik hou er nog steeds van. Maar meerdere dingen trekken mij een andere richting in. Ik vertrek niet omdat het moet, want het is mijn besluit, maar ik ben blij om een andere richting in te slaan."

Een van die andere beweegredenen is inderdaad zijn toenemende interesse in milieu- en klimaatkwesties, al haast Vettel zich om te benadrukken dat er nog belangrijkere factoren hebben meegespeeld. "Het is een van de factoren die absoluut een rol heeft gespeeld. We zien de wereld veranderen en ik zie een toekomst waarin wij een zeer bedreigde positie innemen, vooral de generaties die na ons komen. Een deel van mijn passie en werk komt met dingen waar ik geen fan van ben. Door de wereld rond te reizen en met auto's te racen ben ik letterlijk grondstoffen aan het verbranden. Als je deze dingen eenmaal ziet en als je je daar eenmaal bewust van bent, dan denk ik niet dat je het nog kan negeren. Het is niet de belangrijkste factor, maar het is een combinatie van vele dingen. Dit is echter een deel van de reden achter het besluit."

En zo is duidelijk dat Vettel nog tien Grands Prix voor de boeg heeft in zijn Formule 1-loopbaan. De viervoudig wereldkampioen verwacht niet dat de bekendmaking ervoor zorgt dat zijn motivatie minder wordt. Integendeel, hij verwacht juist dat hij meer ontspannen aan de start verschijnt. "Ik verwacht niet dat het een probleem wordt om mezelf te motiveren voor de komende tien races. Ik denk juist het tegenovergestelde", aldus Vettel. "Ik heb dit besluit al zolang in mijn hoofd gehad en dat heeft eerlijk gezegd zoveel energie gekost, dat het mij af en toe zelfs een beetje heeft afgeleid. Ik ben nu opgelucht en ik kijk uit naar de komende races. Wellicht dat het dus het tegenovergestelde is."