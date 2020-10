Vettel wijt elfde plek aan eigen fout: "Nam te veel risico"

Vettel was de race ook vanaf die positie gestart. Hij kende een goede start en leek zich op te werken naar de top-tien van het veld, maar bij een inhaalpoging op Antonio Giovinazzi in bocht 11 ging het mis: Vettel spinde en dat zorgde voor een paar flinke platte kanten op zijn medium banden. Het dwong de Duitser tot een pitstop en een aanpassing van zijn racestrategie die hem uiteindelijk geen bevredigend resultaat opleverde. Achteraf was Vettel kritisch op zichzelf. “Ach, ik probeerde naar voren te komen en nam daarbij veel risico. Terugkijkend was het duidelijk te veel risico.”

“Het was niet de allermakkelijkste race, ik kwam – ook door mijn eigen fout – in het verkeer terecht. Daardoor was het lastig om progressie te boeken. Ik denk dat we meer snelheid in huis hadden dan waar we zijn geëindigd. Dit was geen goede race.”

Vertel staat met 17 punten slechts dertiende in het klassement. In de afgelopen vijf races wist hij slechts één keer – in Toscane – in de punten te rijden. Vettel’s teamgenoot Charles Leclerc bracht het er zondag iets beter van af. De Monegask was als vierde gestart en eindigde uiteindelijk op de zevende plaats en voegde zo zes punten aan zijn totaal toe.

Ferrari staat nu op 80 punten en zesde in het klassement, maar het voelt inmiddels de hete adem van AlphaTauri (67 punten) in de nek. Het wordt dan ook hoog tijd dat er punten bij komen, aldus Vettel. “We hebben nog wat races voor de boeg en de punten zijn belangrijk. Ik kijk uit naar de volgende drie [races]. Portimao en Imola zijn nieuw voor me. In Turkije daarentegen ben ik geweest dus dat wordt mooi.”

Met medewerking van Jonathan Noble