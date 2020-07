Vettel: Uitschakeling in Q2 kwam als 'verrassing'

Een jaar geleden pakte Ferrari nog de pole-position op de Red Bull Ring. Destijds was Charles Leclerc de snelste man in de kwalificatie. Twaalf maanden later komt de Scuderia daar bij lange na niet in de buurt. Leclerc wist zich met de hakken over de sloot te plaatsen voor Q3. De Monegask plaatste zich voor het derde kwalificatiedeel ten koste van teamgenoot Sebastian Vettel, die daardoor voor het eerst sinds de Grand Prix van Duitsland (toen hij geen tijd neerzette in de kwalificatie) Q3 niet bereikte.

Na afloop van de wintertests werd al verwacht dat Ferrari niet zo sterk voor de dag zou komen als vorig jaar, maar het verval was volgens Vettel groter dan werd verwacht. “Dit is natuurlijk een verrassing”, vertelde de viervoudig wereldkampioen na de kwalificatie. “We dachten dat we iets meer snelheid hadden, maar het lijkt erop dat de rest waarschijnlijk met meer brandstof reed, iets conservatiever was in de vrije training. Ik was niet echt blij met de auto, en ik had meer overstuur in de eerste fase van de bocht dan mij lief was. Maar we zullen zien.”

Over de kansen van Ferrari tijdens de race op zondag is Vettel positiever. Hij vermoedt dat de ten opzichte van vrijdag hogere temperaturen op zaterdag geen voordeel geweest zijn voor het team. “Morgen is een ander beeld. Ik denk dat het ons wat gekost heeft dat de baan vandaag iets warmer werd. Ik denk dat we altijd beter zijn in de racetrim. We zullen er zijn om fors terrein goed te maken en goede punten te scoren.”

Leclerc was met de zevende tijd uiteindelijk de beste Ferrari, maar hij moet op de grid wel beide Mercedessen, Red Bulls, een McLaren en een Racing Point voor zich dulden. Wel eindigde Leclerc nipt voor Carlos Sainz.