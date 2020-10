Vettel vertrouwt Ferrari dat hij en Leclerc dezelfde auto krijgen

Ook op Portimao was het verschil tussen de Ferrari-teamgenoten fors. Leclerc maakte indruk door zich op P4 te kwalificeren en ook op die positie over de finish te komen, maar Vettel had het wederom lastig. Hij kwam in de kwalificatie niet verder dan de vijftiende startpositie, waarna hij in de race nog wel op wist te klimmen naar de tiende positie. Via de boordradio zei Vettel een aantal dingen die geïnterpreteerd konden worden als een verwijt dat hij en Leclerc niet met hetzelfde materiaal uitgerust worden door Ferrari. Die claims werden door teambaas Mattia Binotto meteen ontkracht en Vettel deed na afloop van de race hetzelfde.

“Ik denk dat ik moet denken dat we dezelfde auto hebben”, zei Vettel, die op Portimao zijn tweede punt in de laatste zes races scoorde. “Ik vertrouw de mensen om me heen en in de garage. Enerzijds is er de stopwatch en de rondetijden, anderzijds is er mijn gevoel. Qua gevoel heb ik het heel lastig om goede ronden te rijden, consistent te zijn en de grip te voelen die Charles misschien wel voelt. Daar werk ik dus aan. Ik kan niet anders doen dan hard blijven werken om hieruit te komen.”

Inmiddels zag Vettel zijn kwalificatie al zeven keer op rij na Q2 eindigen. Strijden om de startposities in de top-tien heeft hij dus al even niet meer gedaan, en in combinatie met de weinige punten die hij scoorde in de laatste races weet de Duitser waar hij zich moet verbeteren. “Samen met het team om mij heen probeer ik het maximale eruit te halen en hopelijk staan we er komend weekend iets beter voor. Onze zwakke plek op dit moment is duidelijk de zaterdag. Op zondag hebben we het moeilijk omdat we in het gedrang zitten. Het is dan een heel moeilijke en heel andere race, dus de vergelijking is dan niet altijd echt optimaal.”

Met medewerking van Luke Smith