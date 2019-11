Vettel baalt van ‘selfie guy’ en 'shitty' bokalen op podium Mexico

De podiumceremonie op het Autodromo Hermanos Rodriguez vindt plaats in het Foro Sol-stadion. Dit jaar werd voor het eerst een lift geïnstalleerd waarmee de winnende bolide mee naar het podium werd getakeld. Lewis Hamilton kwam op spectaculaire wijze omhoog terwijl Sebastian Vettel en Valtteri Bottas al op de tweede en derde trede van het ereschavot stonden te wachten.

Tijdens de festiviteiten kwam ook ‘Mario Achi’ het podium op, de vaste mascotte van de Mexicaanse Grand Prix. Hij probeerde een selfie te maken met de winnaars, terwijl de telefoon ook direct verbonden was met de televisiebeelden. Die actie schoot in het verkeerde keelgat van Sebastian Vettel. “Ik vond het cool”, blikte de Duitser terug op de podiumceremonie, om daar een kritische noot aan toe te voegen: “Maar ik vond die ‘selfie guy’ niks. Hij probeerde op de winnaarsfoto te komen dus ik heb hem weggeduwd! Ik ben sowieso geen fan van selfies. Het was leuk om de wagen omhoog te takelen. Het is een mooie manier om het hele stadion en het publiek erbij te betrekken. Het merendeel vond ik leuk, behalve die selfie-gast en de bokalen. Het is jammer. Je hebt zo’n geweldige race, ze steken er zoveel energie in en dan krijg je zo’n ‘shitty’ bokaal die hartstikke saai is.”

De trofee in Mexico is ontworpen door Heineken en wordt gedurende het jaar vaker gebruikt bij Grands Prix waar het biermerk als titelsponsor actief is. “In de toekomst kunnen we misschien iets leuks bedenken, iets traditioneel Mexicaans. Dit is namelijk erg jammer”, aldus Vettel. “Overal staat Heineken geschreven. En die verdomde ster hoeft ook niet op de trofee. Creëer iets leuks, zoals we hadden toen de Formule 1 had voordat we terugkeerden.”

De viervoudig wereldkampioen erkent wel dat het niet mogelijk is om op alle circuits de winnende bolide naar het podium te halen: "Niet overal is daar ruimte voor. Hier past het en heeft het zin."

Met medewerking van F1-verslaggever Scott Mitchell