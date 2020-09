Vettel: Dubbel gevoel bij evenaren Schumacher-record door Hamilton

"Het leek lange tijd een aantal dat onmogelijk te evenaren of te verbeteren viel", refereert Vettel aan de 91 zegetochten van Schumacher. "Maar als je kijkt naar de voorbije jaren en naar de prestaties van Lewis, dan is hij steeds iets dichterbij gekomen en lijkt het nu slechts een kwestie van tijd voordat hij het record gaat verbreken." Hamilton staat inmiddels op negentig overwinningen en kan op het Sochi Autodrom - toch al een Mercedes-circuit bij uitstek - op gelijke hoogte komen.

"Aan de ene kant vind ik dat wel jammer, Michael is en blijft toch mijn held", vervolgt de Ferrari-coureur tegenover onder meer Motorsport.com. "Aan de andere kant ben ik wel blij voor Lewis. Hij verdient al het succes dat hij in de voorbije jaren heeft gehad en ook dit jaar weer zal hebben. En ook het succes dat hij in de komende jaren, ik weet niet of hij blijft maar ik denk van wel, nog zal hebben. Het is dus een beetje fifty-fifty, ik heb er een dubbel gevoel bij."

Vettel is in Rusland zelf aan zijn 250ste Grand Prix toe. Heel bijzonder vindt hij dat overigens niet. "Nee, je rijdt tegenwoordig veel meer races per jaar, dus dan kom je ook sneller aan die 250 Grands Prix. Verder kijk ik liever vooruit dan terug. De Grand Prix die in het verschiet ligt, is voor mij altijd veel belangrijk dan een race die al is geweest. Misschien brengt dat getal van 250 wel wat geluk, want we zitten momenteel in een lastige periode."

Toen Vettel nog niet in zo'n lastige periode zat, leek hijzelf even de voornaamste man om de records van Schumacher te benaderen dan wel te verbreken. Gevraagd of Vettel na zijn eigen kampioensjaren bij Red Bull ook maar één moment heeft gedacht de 91 zeges zelf te halen - Vettel heeft er momenteel 53 - reageert de man uit Heppenheim: "Nou zoals gezegd heb ik eigenlijk altijd gedacht dat het onmogelijk zou zijn om dat aantal te evenaren, totdat iemand het record natuurlijk nadert en ook daadwerkelijk kan verbreken."

Hamilton: "Zijn belangrijkere zaken in de wereld"

De man in kwestie, Hamilton, wil overigens nog niet op de zaken vooruitlopen. Hij weet namelijk maar al te goed hoe vorig jaar een bedacht feestje in Hockenheim letterlijk en figuurlijk in het water viel. "Ik moet mijn eigen zaken eerst goed voor elkaar krijgen. Dit is het circuit waarop Valtteri zijn eerste Grand Prix wist te winnen, hij is hier altijd sterk. En Red Bull zal hier ook best snel zijn, dat waren ze vorig jaar ook", aldus de Britse Mercedes-coureur. Over de betekenis van het felbegeerde record wil hij ook niet al te veel kwijt. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat het evenaren van dat record voor mij zal betekenen en of het überhaupt iets betekent. Er zijn momenteel belangrijkere zaken in de wereld, al blijft het natuurlijk wel een eer."