Vettel was 'dicht bij' F1-pensioen voor contract bij Aston Martin

In mei maakte Ferrari bekend dat Sebastian Vettel na 2020 moet vertrekken bij de Scuderia. Lange tijd was onduidelijk wat de volgende stap in zijn carrière zou worden, maar al vrij snel werd hij in verband gebracht met Racing Point. Het team dat volgend jaar als Aston Martin verdergaat kondigde vandaag aan dat Vettel in 2021 inderdaad onderdeel wordt van het team, waar hij Sergio Perez vervangt. In de persconferentie voorafgaand aan de Toscaanse Grand Prix gaf Vettel toe dat het niet ‘makkelijk’ was om te besluiten wat het beste zou zijn voor zijn toekomst.

Ook gaf hij toe dat hij de voor- en nadelen van een vertrek uit de Formule 1 heeft afgewogen. Tijdens de persconferentie stelde Vettel dat het niet veel scheelde of hij was met F1-pensioen gegaan. “Daar was ik dichtbij… maar is er een manier waarop je kan meten hoe dicht je bij zoiets bent? Het was dichtbij wat betreft alle overwegingen, en ik moet mezelf daarbij op de eerste plaats zetten”, zei Vettel. “Wat is het beste voor mij? Wat ik nu besloten heb, daarvan geloof ik dat het voor mij het beste is en ik kijk ernaar uit om dat te bewijzen.”

De keuze voor Aston Martin was voor Vettel geen gemakkelijke, maar een van de factoren die hem overhaalden was de verandering van de reglementen - inclusief een budgetplafond - die erop gericht zijn het speelveld gelijker te maken. “Het was geen gemakkelijk besluit, want de laatste weken en maanden zijn behoorlijk intens geweest voor mij. Het is anders en voor mij een nieuwe situatie. Zoals ik vanaf de eerste dag heb gezegd, had ik het gevoel dat ik in de Formule 1 wilde blijven als er iets aantrekkelijks zou komen. Het werd duidelijker en duidelijker dat de prestaties van Racing Point dit jaar erg bemoedigend zijn en ik denk dat de richting van de nieuwe reglementen nog belangrijker is, hopelijk leidt dat tot een gelijkwaardiger speelveld.”

“Veel dingen gaan nieuw zijn. Voor mij en ook voor het team, zo wordt het nieuw voor dit team om in de positie te zitten waarin ze mogelijk evenveel geld hebben als andere teams en kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn”, vervolgt Vettel. “Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dingen komen op het juiste moment en wat betreft de aankondiging, het is niet zo lang geleden dat alles rond was. Checo [Sergio Perez] deed gisteravond zijn aankondiging en daarna was het volgens mij alleen maar juist om direct te reageren.”

Vettel vertelde ook dat hij uitkijkt naar de terugkeer van de naam Aston Martin in de Formule 1, maar dat hij bovenal een goed gevoel heeft bij zijn nieuwe werkgever. “Ik heb een goed gevoel en ken een aantal mensen die daar al een lange tijd zitten. Zoals ik eerder al zei is het team een positieve richting ingeslagen, de resultaten zijn dit jaar erg bemoedigend. Ik denk dat het iets heel moois kan worden met de plannen die de Formule 1 heeft voor de komende jaren. Natuurlijk is de terugkeer van Aston Martin in de Formule 1 een van de spannendste dingen die staan te gebeuren en het is geweldig om daar onderdeel van te zijn.”

Met medewerking van Jonathan Noble