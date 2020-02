Vettel gemotiveerd voor 2020: "Voel me nog niet te oud"

Dat Binotto aangaf Vettel als 'eerste keuze' te beschouwen voor de overgebleven Ferrari, naast de tot eind 2024 vastgelegde Leclerc, is een teken van vertrouwen richting de 32-jarige Duitser. In tegenstelling tot Leclerc heeft Vettel alleen aankomend seizoen nog in zijn contract staan. Hoewel een dergelijke bevestiging altijd fijn is voor een coureur, neemt het volgens Vettel geen druk weg. "Niet echt. Als je het vergelijkt met drie jaar geleden, had ik destijds tot augustus niet eens een contract op zak. Dus strikt genomen leek ik een half jaar voor het seizoen afliep nog zonder werk te zitten. Ik denk niet dat het veel verandert en je bent vooral gefocust op wat er op het moment gebeurt. Op een gegeven moment moet je gaan nadenken over de toekomst, maar daar is denk ik nog genoeg tijd voor", aldus de viervoudig wereldkampioen.

Afgelopen jaar ging niet zoals Vettel hoopte. Het was vooral een jaar waarvan hij heeft geleerd. In 2020 wil hij sterker terugkomen en het gevecht met teamgenoot Charles Leclerc en zijn andere rivalen opnieuw aan gaan. "Ik voel me goed en zelfverzekerd. Afgelopen jaar heb ik veel geleerd en ben ik bepaalde dingen beter gaan begrijpen. Er zijn natuurlijk dingen die beter kunnen, maar ik ben er zeker van dat ik het dit jaar beter ga doen. Ik ben dus niet gestrest, maar wel gedreven om het aan mezelf te bewijzen", vertelde hij.

Leclerc eindigde in 2019 boven Vettel in het kampioenschap. Hij wordt gezien als een van de grotere talenten en behoort tot de nieuwe generatie F1-coureurs. Vettel daarentegen maakt onderdeel uit van de gevestigde orde, al voelt hij zich nog niet te oud voor de Formule 1. "Zoals Mattia [Binotto] zei, ik denk dat onze kracht is om juist in het moment te leven. En ik denk dat het moment vlak achter ons ligt. Ik voel me nog jong genoeg. Lewis [Hamilton] is ouder dan ik, als je al denkt dat ik 'oud' ben. Dus dat is geen beperking. Ik ga nog graag door."

De afgelopen jaren verliepen moeizaam voor Ferrari. Het team behoorde weliswaar tot de top, maar door de vele kostbare fouten kon het Mercedes nooit verslaan. Daarbovenop komen de beschuldigingen vanuit de concurrentie over het omzeilen van de reglementen en clashes tussen Vettel en Leclerc zoals in Brazilië. Vettel weet niet meer hoe hij zich aan het begin van 2019 voelde, maar heeft wel zin in het komende seizoen. "Ik ben erg enthousiast. Elke keer als ik zie hoe de wagen samenkomt - het is echt een nieuwe wagen - is dat erg boeiend. Je praat met de engineers, over de ideeën en het concept en dat maakt het wachten erg spannend. We zijn zelfverzekerd, maar tegelijkertijd voorzichtig. Vorig jaar hadden we geloof ik ook een goed gevoel en een goede eerste testweek, maar toen werden we in Australië wakkergeschud en ontdekten we dat we toch niet zo sterk waren. Wat er in de komende weken ook gebeurt, we moeten voorzichtig en hongerig blijven om sterk te beginnen aan het seizoen. Daarna is er nog een lange weg te gaan."

Met medewerking van Roberto Chinchero