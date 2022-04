Vettel krijgt boete voor scooterritje door Albert Park

De Aston Martin F1-coureur viel een kwartier voor het einde van de eerste vrije training van de Grand Prix van Australië stil met een motorisch probleem. De Duitser wachtte netjes af tot de sessie afgelopen was, en keerde vervolgens per scooter terug naar de paddock. Hij zwaaide enthousiast naar de Australische fans, die het ritje wel konden waarderen.

De wedstrijdleiding was echter minder blij, en startte een onderzoek naar de gebeurtenissen. Na lang beraad werd besloten om Vettel een boete van 5.000 euro op te leggen. In een statement legde de wedstrijdleiding uit wat er gebeurde: “De stewards stelden vast dat auto 5 door een mechanisch probleem stopte op het circuit. Aan het einde van de sessie zocht Vettel een manier om terug te keren naar de pits. Een marshal was op die plek aanwezig met een scooter. Vettel vroeg of hij per scooter terug kon keren naar de pits. De marshal stemde in. Vettel stapte op de scooter, met het idee dat de marshal achterop zou stappen. Toen dat niet gebeurde, reed Vettel alleen terug, zonder toestemming om dat te mogen doen. De marshal probeerde ondertussen contact te leggen met Race Control voor instructies.”

Het feit dat Vettel het circuit verkoos naar het team terug te rijden in plaats van de gebruikelijke route binnendoor, levert hem de boete op. Binnen vijf minuten na het vallen van de vlag van een sessie mag niemand de baan op, zo schrijft artikel 26.7 van het sportief reglement voor. Vettel had geen speciale toestemming en krijgt dus een boete.

