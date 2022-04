FIA start onderzoek naar scooterrondje van Vettel

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kent een verre van gelukkige start van het Formule 1-seizoen 2022. De Duitser miste de eerste twee races vanwege een coronabesmetting. In Australië keert hij terug, maar ook dat ging niet al te soepel. De Duitser moest in de eerste vrije training al na 45 minuten zijn bolide langs de kant zetten met aandrijvingsproblemen. Er kwam rook onder de motorkap vandaan, waarna Vettel met een brandblusser aan de slag ging. De schade was dusdanig dat hij ook in de tweede training niet meer in actie kon komen.

Nadat alle wagens na het vallen van de zwart-wit geblokte vlag teruggekeerd waren in de pits, pakte Vettel een scooter en reed daarmee via het circuit terug naar zijn team. De Duitser zwaaide enthousiast naar fans langs de baan, met de helm los op zijn hoofd. Op enkele momenten had hij ook beide handen los van het stuur.

Hoewel de fans enthousiast waren over deze actie, was de wedstrijdleiding minder te spreken. De Aston Martin-rijder zou zonder toestemming de baan op gegaan zijn. De FIA doet nu onderzoek naar de kwestie. Vettel en zijn teammanager moeten op het matje komen om uitleg te geven over het incident. Welke straf hem boven het hoofd hangt, is niet duidelijk.