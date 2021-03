Berger: “Vettel kan races winnen met Aston Martin”

Sebastian Vettel kreeg al voor de start van het Formule 1-seizoen 2020 van zijn werkgever Ferrari te horen dat hij aan het einde van het jaar moest vertrekken. Dat kwam de prestaties van de viervoudig kampioen niet ten goede, al moet daarbij opgemerkt worden dat de Ferrari vorig jaar ook nauwelijks vooruit te branden was. Carlos Sainz heeft de positie van de Duitser ingenomen, Vettel kwam na enig beraad met zichzelf tot de conclusie dat hij zijn F1-loopbaan niet in mineur wilde afsluiten. Hij stapte over naar het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point. De formatie uit Silverstone kende een sterk jaar in 2020 en won met Sergio Perez zelfs een race. Volgens Gerhard Berger, in 2008 teambaas van Toro Rosso toen Sebastian Vettel daar zijn eerste overwinning behaalde, zit er voor zijn voormalig pupil nog meer in het vat.

“Sebastian verkeert in de gelukkige positie dat hij viervoudig wereldkampioen is, dat hij zelf bepaalt of hij doorgaat of niet. Financieel gezien is hij volledig onafhankelijk en hij heeft zelf besloten dat hij wil blijven racen”, stelt Berger in een exclusief interview met de Duitse editie van Motorsport.com. “Aston Martin was zeker de juiste keuze. Qua imago is Aston Martin een topnaam, bijna vergelijkbaar met Ferrari. Ze werken ook zeer nauw samen met Mercedes. De technologie die ze gebruiken is dus van topniveau.”

Maar wat had Berger gedaan, als hij in de schoenen stond van Vettel? “Ik denk dat ik gestopt was. Na vier wereldtitels zou ik terugkijken op een mooie carrière en stoppen. Maar wanneer je zegt: ‘Ik wil blijven racen want ik vind het leuk en het is mijn leven’, dan is het de juiste keuze om door te gaan."

"Vettel kan races winnen met Aston Martin"

Vettel kent vooralsnog geen al te fijne start bij zijn nieuwe werkgever. De Duitser maakte maar weinig meters tijdens de wintertest en zal zijn eerste race na een mislukte kwalificatie uit de achterhoede aan moeten vangen. Berger heeft er echter vertrouwen in dat de wereldkampioen de boel bij Aston Martin op de rit kan krijgen, ook al is het nog altijd gissen naar de ware snelheid van Vettel in zijn nieuwe auto: "Je moet toegeven dat hij niet de middelen heeft om mee te doen om de wereldtitel. De vraag is of je een race kunt winnen. En ik denk dat dat kan, ja. Vorig jaar won het team een race, en met Sebastian Vettel als rijder aan boord hebben ze misschien kans om nog vaker te winnen. Sebastian heeft een goede indruk achtergelaten. Hoe goed het team is, valt te bezien.”