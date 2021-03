Vettel baalt van gele vlaggen en moet zondag naar stewards

Na een stroeve wintertest loopt het ook tijdens het eerste Grand Prix-weekend in Bahrein nog niet van een leien dakje bij Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen kon zaterdag na het eerste kwalificatiedeel alweer uitstappen, nadat twee gele vlaggen tijdens zijn laatste vliegende ronde hem de das om hadden gedaan. De Duitser kon zijn tijd daardoor niet verbeteren, waardoor hij zondag vanaf een teleurstellende achttiende plaats moet beginnen aan de Grand Prix van Bahrein - al kan het nog erger worden.

“Tijdens mijn outlap was het een zooitje in de laatste sector”, blikt Vettel na afloop voor onder andere Motorsport.com terug op zijn kwalificatie. “Met nog minder dan een seconde op de klok haalde ik maar net start-finish om te beginnen aan mijn laatste ronde. Vervolgens wordt er twee keer met een gele vlag gezwaaid, dus op dat moment was er niet veel meer aan te doen.”

Vettel moest in zijn tweede vliegende ronde van het gas voor de gespinde Haas van Nikita Mazepin, waarna hij verderop in zijn rondje ook nog de stilgevallen Ferrari van Carlos Sainz tegenkwam. De stewards zijn er echter niet van overtuigd dat Vettel in dat eerste geval voldoende vaart heeft geminderd. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim moet zich zondag om 13.30 uur lokale tijd bij de wedstrijdleiding melden voor tekst en uitleg. De stewards verdenken hem ervan dat hij 'de dubbele gele vlaggen in bocht 1 niet heeft gerespecteerd'. Vettel verliest in het slechtste geval twee plaatsen op de grid, door als laatste te starten\

Door al deze misère blijft het voor Vettel nog even gissen naar zijn ware snelheid in de Aston Martin, al had er volgens hem zelf veel meer in gezeten: “De potentie was er, ik had veel sneller gekund”, vertelde de Duitser gelaten voor de camera’s van Sky Sports F1. Op de opmerking dat hij er zo kalm onder blijft, reageerde hij: “Het helpt niet als ik nu zou gaan paniekeren of wel? Of als ik nu heel erg zou staan te balen. Natuurlijk baal ik en ben ik boos, maar het is niet onze schuld dat we het niet hebben gehaald. We moeten het gewoon accepteren.”

Leerproces in volle gang

Vettel zag zijn teamgenoot Lance Stroll uiteindelijk als tiende eindigen in de kwalificatie. Volgens Vettel hoort de Aston Martin ook wel rond die plaats thuis op dit moment, al heeft hij zelf nog veel te leren: “Ik was in de training nog niet erg tevreden, maar qua gevoel was ik voor de kwalificatie al een stuk blijer, ook al heb ik niet echt een goede ronde kunnen rijden”, vervolgt de Duitser. “We zijn nog niet waar we willen zijn, daarnaast ben ik ook nog steeds aan het leren, zijn wij nog steeds aan het leren. We proberen een hoop verschillende dingen uit om de auto beter te leren begrijpen. Dit is natuurlijk een lastig weekend nu we zo ver naar achteren moeten starten, maar het is wat het is.”

“Het is nu gewoon een kwestie van de auto beter leren kennen, stap voor stap en beetje bij beetje. De auto is een stuk beter zoals ik al zei, al is dat nu nog moeilijk te zien. Het zit ook heel dicht bij elkaar natuurlijk, dus we zullen zien. Vandaag had de auto in ieder geval wel de snelheid voor een plek in Q3, maar we zullen zien waar we morgen staan in de race.”