Saudi-Arabië heeft grootse plannen: ambities voor eigen F1-team

Halfweg jaren 70 dook Saudi-Arabië voor het eerst op in de Formule 1. Frank Williams had sponsors uit het Midden-Oosten aangetrokken. Onder de nieuwe partners zaten Fly Saudia en beroemd maar berucht: hotelketen Albilad van Mohammed bin Laden, de vader van Osama. Sinds 2021 heeft Saudi-Arabië een eigen Grand Prix. De jaarlijkse Formule 1-race zou slechts enkele seizoenen op een stratencircuit in Jeddah verreden worden, alvorens te verhuizen naar een gloednieuw complex in Qiddiya. Die bouwplannen hebben vertraging opgelopen, waardoor de GP nog zeker tot eind 2027 in Jeddah blijft. “We weten allemaal dat deze race in de toekomst op een andere locatie verreden wordt”, benadrukt prins Khalid bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, voorzitter van de Arabische autosportbond. “We hebben veel geld gestoken in Jeddah. Langzaam maar zeker voelt het een beetje als een permanent complex aan.”

Het stratencircuit in Jeddah, oorspronkelijk bedacht als overgangsoplossing, kan volgens hem daardoor ook in de toekomst blijven bestaan. “De baan is gaaf. Het zou ons zwaar vallen om Jeddah te moeten verlaten zolang we niet ergens anders een betere ervaring voor de coureurs en toeschouwers kunnen bieden.”

Arabisch Formule 1-team

De Grand Prix is echter pas het beginpunt van de Saudische Formule 1-ambities. Een volgende stap is al bedacht: een eigen F1-team. Formule 1 CEO Stefano Domenicali heeft al laten doorschemeren dat er meerdere partijen interesse hebben in een toetreding tot de koningsklasse. De prins wil niet vertellen of Saudi-Arabië daar een van is, maar zegt wel: “In de toekomst ga ik ervan uit dat onze betrokkenheid groeit en we een grotere rol zullen spelen. En dat we op een dag zelfs ons eigen Saudi F1-team of een Saudische coureur in de Formule 1 hebben.”

Eén ding is zeker: aan geld geen tekort...