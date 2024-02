In de zomer zijn er slechts twee teams overgestapt van een push-rod naar een pull-rod voorwielophanging: RB en Sauber. Red Bull staat erom bekend deze variant van een voorwielophanging te gebruiken en met de dominantie waarmee het Oostenrijkse team vorig jaar alle prijzen won, zou je denken dat alle andere teams direct zouden volgen.

Sauber C44 pull-rod ophanging vergelijking met push-rod Illustratie: Giorgio Piola

Sauber's technisch directeur James Key was daarom verrast dat alle andere teams niet ook overstag gingen. “Ik had nog minstens een ander team verwacht dat over zou gaan op een pull-rod", vertelt de Brit. "Het moet aerodynamisch gezien allemaal kloppen, want - ondanks de moeite die erin gestoken moet worden om het voor elkaar te krijgen - maakt het de auto absoluut sneller. Die conclusie hadden we bij McLaren al snel getrokken. Red Bull heeft dit [ontwerp] altijd al gehad. Bij Sauber hebben we in april of juni naar de resultaten van de windtunnel en CFD gekeken. Die lieten duidelijk zien dat het voordeel groot genoeg was.”

De van McLaren overgekomen topman vertelt na de testdagen in Bahrein dat de eerste tekenen van de nieuwe voorwielophanging positief waren, maar dat het concept nog meer aandacht vereist. “Er is een aantal dingen waarvan ik denk dat we dat nodig hebben om net dat beetje extra eruit te persen”, vertelt Key. “Ik kwam net te laat aan [bij Sauber] om dat door te voeren, maar in de basis doet het wat het moet doen. Wat met deze auto heel prettig is - dit viel mij direct op toen ik bij Sauber kwam - is dat de dingen die de simulator aangeven ook kloppen. Dingen die uit een logisch onderzoeksproces vanuit de mechanische kant rollen en heel goed correleren [met de realiteit]. Het is een heel pure auto. Het behaalt de resultaten die je verwacht. Het is niet te rumoerig, wat heel goed is om te zien. Ook de voorwielophanging presteert naar verwachting.”

Prestaties testdagen hoopgevend

Sauber’s nieuwe C44-bolide kwam tijdens de testdagen in Bahrein goed uit de verf. Op de laatste dag zette Zhou Guanyu zelfs de derde tijd neer, al was dit wel op een zachtere band dan de mannen om hem heen. Terugkijkend op de driedaagse test, vertelt Key: “Ik denk dat we heel wat vinkjes hebben kunnen zetten. Er is zeker nog werk aan de winkel en op ieder vlak kan er nog performance gevonden worden. Maar ik denk zeker dat de auto een stuk efficiënter door de bochten gaat. De balans door de bochten is ook beter en we hebben nu een aantal mechanische hulpmiddelen die dat verbeteren. Die hadden we vorig jaar niet. Daarmee kunnen de coureurs dingen afstellen die ze vorig jaar niet konden. We zijn nog bezig met hoe we dit kunnen gebruiken, maar de auto is denk ik meer compleet dan vorig jaar", aldus de Britse ingenieur.