Het is al een tijdje onrustig rondom de betrokkenheid van Audi bij het Formule 1-team van Sauber. De Duitse autofabrikant gaat in 2026 met de Zwitserse renstal als fabrieksteam aan de slag, maar er wordt hardop getwijfeld of het bedrijf echt instapt. Vooral de personele veranderingen binnen het bedrijf uit Ingolstadt zorgen voor de nodige twijfels. Voormalig CEO Markus Duesmann was een groot voorstander van het project, maar hij is vertrokken. Zijn opvolger Gernot Dollner lijkt niet echt een fan te zijn de F1-ambities. Sommige Duitse media onthulden dat Audi zelfs van plan zou zijn om het team door te verkopen en de stekker uit het eigen F1-project te trekken.

Ondanks alle geluiden is Sauber-teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi ervan overtuigd dat Audi vanaf 2026 instapt. "De toewijding is vanuit alle niveaus binnen de Audi-groep groot", legt de Italiaan uit aan Motorsport.com. "We hebben altijd al gezegd dat de beslissing om in F1 te stappen niet gemaakt is door individuen, maar door het bestuur van Audi. De raad van commissie van Audi en van de Volkswagen Group bevestigden daarna deze beslissing. De toewijding is dus aanwezig."

Er gaan ook geluiden in de paddock rond dat Sauber-CEO Andreas Seidl verre van tevreden is over het budget dat Audi beschikbaar stelt om aan het team te werken. De Duitser is naar verluidt van mening dat er meer geld nodig is om het team klaar te stomen voor 2026. Bravi is zich niet bewust van deze problemen. "Het project gaat verder volgens het uitgestippelde tijdspad, dat in samenwerking met de aandeelhouders is bedacht", legt de teambaas uit. "Andreas Seidl werkt nauw samen met de mensen bij Audi om zo het team richting 2026 verder te ontwikkelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is."

De geruchten over Audi hebben ook Bravi bereikt, maar hij benadrukt zich geen zorgen te maken. "Het is normaal dat er na zulke geruchten wat media-aandacht komt. De interesse in de status van het Audi-project hadden we wel verwacht", legt de Italiaanse advocaat uit. "Maar wij zijn daar tevreden over. Wij werken met Audi op elk niveau intensief samen. Niet alleen in Hinwill, maar ook in [de motorenfabriek in] Neuberg. Daar is nu we dichter bij de doelen voor 2026 komen niet anders. We moeten volgens mij alleen maar harder werken."