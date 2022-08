Samenvatting kwalificatie F1 GP van België 2022 op Motorsport.com

Voorafgaand aan de kwalificatie voor de Belgische Grand Prix was al duidelijk dat Max Verstappen geen pole-position zou pakken vanwege een motorwissel, die hem noopt om achteraan de grid plaats te nemen. Doordat dit ook voor vijf andere coureurs gold, kwam de Red Bull-coureur de hele kwalificatie in actie en daarbij leverde hij een waar kunststukje af. In Q3 ging Verstappen maar liefst zeven tienden sneller dan naaste achtervolger Carlos Sainz, die daardoor wel de pole-position pakte. Hoe dat resultaat in de kwalificatie precies tot stand kwam, zie je in de onderstaande video met hoogtepunten.

