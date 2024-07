Samenvatting van enerverende F1-kwalificatie op nat Spa

Door de regen was de Formule 2-sprintrace al uitgesteld en het was droog op het moment dat de kwalificatie van de Formule 1 van start ging, maar de baan was nog nat. Bovendien zat er nog regen in de lucht, maar zoals altijd in Spa was het de vraag wanneer deze zou vallen. Timing was daardoor van cruciaal belang, want de baan werd met de minuut beter. Voorafgaand aan de kwalificatie wisten daarnaast twee coureurs al dat zij niet zouden starten van de positie die zij in deze sessie zouden bereiken: Yuki Tsunoda en Max Verstappen. Beide coureurs hebben een gridstraf gekregen, waardoor voor Verstappen maximaal een elfde startplek in het verschiet zat. Bekijk bovenaan het artikel de samenvatting van de kwalificatie om erachter te komen hoe deze is verlopen en wie de pole-position heeft veroverd.