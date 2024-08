De derde en laatste vrije training op Circuit Zandvoort begon zaterdag om 11.30 uur onder natte omstandigheden. Diverse coureurs glibberden van het natte asfalt. Zij konden hun weg nog vervolgen, al reed Nico Hülkenberg wel de voorvleugel van zijn Haas kapot.

Na ongeveer een kwartier moest de rode vlag wél worden uitgehangen na een flinke crash van Logan Sargeant. De Amerikaan belandde na het uitkomen van de Hugenholtzbocht op het gras en kwam vervolgens met een harde klap tot stilstand op de Hunserug. Zijn Williams liep bij het ongeval zware beschadigingen op en er brak zelfs brand uit aan de achterkant van de FW46.

Ook de vangrail was gehavend na de crash van Sargeant, die zelf op eigen kracht kon uitstappen, en moest derhalve worden vervangen. Dat nam flink wat tijd in beslag, waardoor er nog maar amper gereden kon worden. Pas met nog drie minuten te gaan werd het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen gezet. Daarbij had Max Verstappen veel haast: hij haalde bij het uitrijden van de pitstraat twee coureurs in, wat hij moest bekopen met een waarschuwingsvlag.

Voor wat het waard was, reed Pierre Gasly de snelste tijd met een 1.20.311. Bekijk de samenvatting van de derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland bovenaan dit artikel.