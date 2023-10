Het was een opmerkelijk gezicht na de Grand Prix van Japan dat Alpine-coureur Pierre Gasly zijn emoties de vrije loop liet gaan. In de laatste ronde moest de Fransman zijn teamgenoot Esteban Ocon laten passeren, wat tegen het zere been van eerstgenoemde coureur was. Teambaas Bruno Famin laat aan de vooravond van de Formule 1-race in Qatar weten dat zijn team bij het doorgeven van de teamorder niet goed had gecommuniceerd. "We gaan voor de toekomst zorgen dat de communicatie beter wordt", vertelt de Fransman.

Ondanks dat de communicatie rond de teamorder in verkeerde aarde viel, is Famin er wel van overtuigd dat het de juiste keuze was. "Onze eerste en voornaamste prioriteit is elk weekend zoveel mogelijk punten te scoren", noemt de topman van Alpine. "We zagen een kans met Pierre op nieuwere banden om voor de achtste plaats te vechten, we moesten dit proberen." De man uit Bourgogne weet zeker dat zowel Gasly als Ocon de order nu wel begrijpt: "Ik weet zeker dat beide coureurs gemotiveerd zijn om succes te halen en het maximale resultaat binnen te halen. Ik ben blij met hoe het gegaan is."

De emoties bij Gasly zijn twee weken later ook afgenomen. "Soms krijgen de emoties te veel de overhand en als coureur wil ik blijven pushen om het beste resultaat te halen", noemt de Franse coureur. "Ik was achteraf heel erg gefrustreerd, maar na afloop konden we het hebben over de uitvoering van de race en de strategie. Het doel moet elk weekend zijn om zoveel mogelijk punten te halen."

Q3 doel in Qatar

Voor Alpine verliep de kwalificatie in Japan niet naar wens. Zowel Gasly als Ocon vloog er in de tweede kwalificatiesessie al uit, iets wat de Franse renstal in Qatar wil voorkomen. "We moeten proberen om op zaterdag een betere startpositie te krijgen zodat we op zondag betere kansen hebben", vertelt Gasly. Famin beaamt dat inderdaad Q3 het doel moet zijn: "Ondanks dat we [in Japan] terug in de punten kwamen, moeten we beter ons werk doen om de beide auto's in Q3 te krijgen om zo een betere gridpositie te krijgen."