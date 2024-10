Van Buren geeft Red Bull-update: "Zit stijgende lijn in"

Na een opnieuw ijzersterke start van het Formule 1-seizoen had Red Bull Racing een matige reeks aan resultaten. Sinds de Grand Prix van Spanje is er niet meer een hoofdrace gewonnen en in het constructeurskampioenschap is de koppositie naar McLaren gegaan. Toch zit er weer wat schot in de zaak bij de Oostenrijkse renstal, want sinds Monza zijn de resultaten stukje bij beetje wat beter geworden. In het Viaplay-programma In de Slipstream licht Red Bull-simcoureur Rudy van Buren een klein tipje van de sluier op over wat er achter de schermen gespeeld heeft.

"Niet meer dan normaal", antwoordt Van Buren op de vraag of hij de laatste maanden meer achter het simstuurtje heeft gezeten voor het team. "Daar zit zoveel vooruit gepland bij natuurlijk qua simdagen. Het is dus niet zo dat ze zeggen Rudy jij specifiek [moet komen]. Er zijn zoveel rijders en items gepland en die gaan in die volgorde door."

Collega-analist Kees van de Grint is ook aanwezig en haakt in op het verhaal. Hij had te horen gekregen dat Red Bull ondertussen het grote probleem met de auto heeft ontdekt. "Maar ze hebben dat niet helemaal opgelost", stelt hij. Van Buren legt daar iets over uit, zonder al te veel prijs te geven. "Rond Monza hadden we met Max [Verstappen] en Helmut [Marko] van 'joh we hebben een richting waar het moet zitten, nu nemen we de tijd om het op te lossen'." Die tijd is Red Bull aan het nemen, en door die tijd heen zijn de resultaten dus stapje voor stapje beter. "Je hebt daarna Baku en Singapore. Er zit een stijgende lijn in. En nu kijken of ze het oplossen", aldus de 32-jarige. "Er is een richting gevonden. Daar moeten we het zoeken en je ziet dat er een stijgende lijn is sinds die conclusie gevallen is."

Volgens Van de Grint is nu Red Bull aan zet om het probleem helemaal op te lossen. "Want je kan het weten, maar niet de mogelijkheden hebben. Het kan ergens zijn dat het te veel geld kost, of je weet het helemaal niet", aldus de voormalig bandeningenieur.