Sportief directeur Brawn verlaat de Formule 1 in 2022

Het nieuws werd verspreid in een intern document waarin de ontwikkelingen in de Formule 1 besproken werden. Over een vertrek van Brawn (67) werd al langer gespeculeerd, naar verluidt wordt nog gesproken over de precieze datum wanneer hij met pensioen gaat. Brawn werkte voorheen bij Ferrari en stond in 2009 aan het hoofd van zijn eigen, gelijknamige Formule 1-team. Hij werd dat jaar wereldkampioen bij de constructeurs en pakte met Jenson Button de wereldtitel. Hij werkte daarna tot het eind van 2013 bij Mercedes, waarna hij begin 2017 na de overname van Liberty Media aan de slag ging bij de Formule 1. Daar is Brawn tot op heden verantwoordelijk voor de veranderingen op technisch en sportief vlak. Het nieuwe technische reglement wordt komend seizoen van kracht, maar op sportief vlak stond hij bijvoorbeeld ook aan de basis van de invoering van sprintraces. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Brawn binnen de Formule 1-organisatie moet worden.

Symonds (68) werd kort na de aanstelling van Brawn binnengehaald bij de Formule 1-organisatie. Hij had de technische afdeling onder zijn hoede en werkte aan de nieuwe reglementen, die aanvankelijk dit jaar van kracht moesten worden. Het nieuwe motorenreglement voor 2026 is een ander thema waar Symonds momenteel mee bezig is, naar verwachting is daar binnenkort overeenstemming over. Het zal voor Symonds zijn laatste grote klus zijn binnen de F1-organisatie. Hij heeft besloten in de komende zomer terug te treden.

Technische kopstukken van F1-organisatie naar de FIA

Het terugtreden van Brawn en Symonds komt op het moment dat de leden van het technische ontwikkelingsteam van de Formule 1 gaan werken voor de FIA. De mensen die tot voor kort onder Symonds vielen, zullen in dienst van de internationale autosportfederatie komen. Daarmee moeten de verantwoordelijkheden van een promotor (F1) en de federatie (FIA) duidelijker gescheiden worden. Bepaalde teams hebben recent hun zorgen uitgesproken over de inmenging van de Formule 1 in de reglementen, die in de basis samengesteld dienen te worden door de FIA.

Onder Symonds werkt een team van zo’n vijftien engineers, veelal voormalig medewerkers van F1-teams. Een groot deel van hen werkt binnenkort voor de FIA en zullen daar vallen onder Nikolas Tombazis, het hoofd van de single-seaters. Overigens blijft een groot deel van hen wel gestationeerd in Londen, waar het hoofdkantoor van de Formule 1 gevestigd is.

Sportief directeur Ross Brawn, en Stefano Domenicali, CEO, Formule 1 Foto: Charles Coates / Motorsport Images