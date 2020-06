Streep door plan om systeem met schrapresultaten te herinvoeren

Tot dertig jaar geleden was het gebruikelijk dat niet alle uitslagen van het seizoen meetelden voor het kampioenschap. Zo was het vanaf 1981 tot en met 1990 bijvoorbeeld zo geregeld dat van de vijftien of zestien races per jaar alleen de elf beste resultaten meetelden voor de eindstand van het kampioenschap.

De Formule 1 heeft even overwogen om in verband met de strenge coronaprotocollen dit seizoen een vergelijkbaar systeem in te voeren. Op die manier zou voorkomen kunnen worden dat coureurs die vanwege een positieve coronatest een of meer races zouden moeten missen, een achterstand zouden oplopen in het kampioenschap. Zij zouden dan de gemiste races kunnen wegstrepen.

Dat lijkt fair, maar Formule 1-directeur Ross Brawn legt aan Racefans.net uit dat er toch voor is gekozen om het systeem niet te introduceren. “We zijn helaas tot de conclusie gekomen dat de teams ermee zouden gaan spelen. Ze zouden de joker voor dat slechtste resultaat namelijk niet alleen achter de hand houden voor wanneer een coureur ziek is. Teams zouden bijvoorbeeld in een race waarin ze achteraan rijden, kunnen besluiten hun auto voortijdig naar de kant te halen.” Brawn verduidelijkt: “Ze zouden zeggen ‘we kunnen in deze race sowieso geen punten scoren, laten we er maar mee stoppen en de motor sparen.' Ook zouden sommige teams zelfs bewust ‘slechtere’ top tien-klasseringen kunnen opgeven, mocht het sparen van een krachtbron interessanter voor ze zijn.”

En dus gaat het plan niet door en blijven ook dit seizoen gewoon alle resultaten meetellen voor het kampioenschap. “Het zit nu eenmaal in de natuur van de Formule 1 om het als een tactisch voordeeltje te benutten en niet om er met de beste intenties gebruik van te maken”, aldus Brawn. Hoeveel races er dit jaar uiteindelijk verreden worden is nog niet bekend. Tot nu toe zijn acht races in Europa bevestigd.