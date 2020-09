Brawn over tweede bocht Sochi: “Kijken naar betere oplossing”

Om het afsnijden van bocht 2 te ontmoedigen hanteerde de FIA in Rusland strikte regels met betrekking tot de track limits. Als iemand op dat deel van de bocht van de baan ging, moest de betreffende rijder via een aangewezen route op een veilige manier terugkeren op de baan. In de kwalificatie werden vier rijders op het matje geroepen voor het op een verkeerde manier terugsturen richting de baan, terwijl er in de race meerdere tijdstraffen werden uitgedeeld. Bovendien crashte Carlos Sainz Jr. in de openingsronde, toen hij de route door de uitloopstrook verkeerd inschatte. Meerdere coureurs waren na afloop van de race dan ook kritisch over de bocht.

Brawn beseft dat de huidige oplossing mogelijk niet ideaal was, maar wel noodzakelijk om ervoor te zorgen dat rijders zich aan de track limits houden. “Er is een constant gevecht om ervoor te zorgen dat coureurs de track limits niet overschrijden”, schreef hij in zijn column voor de officiële website van de Formule 1. “Je overschrijdt de limieten niet als je daardoor in het grind eindigt. Dat doen ze wel als er asfalt ligt. Maar als er overal grind ligt, wordt het op de baan geworpen en verlies je auto’s als ze van de baan gaan. Dat willen we niet.”

“Je doet het dus nooit goed. Over het algemeen is asfalt de betere oplossing, maar we moeten track limits hebben om te garanderen dat coureurs die uitloopstroken niet misbruiken”, vervolgt Brawn. Hij spreekt de verwachting uit dat de FIA de zaak onder de loep neemt. “Als je een bocht aansnijdt en je weet dat het slechtste scenario is dat je over asfalt gaat en terug kan keren, dan ga je met meer risico de bocht in. Ik weet zeker dat de FIA en wedstrijdleider Michael Masi naar bocht 2 gaan kijken om te zien of er een betere oplossing is.”

Brawn kijkt uit naar samenwerking met Domenicali

Vorige week werd bekend dat er in het management van de F1 een verandering doorgevoerd gaat worden. Van topman Chase Carey was al bekend dat hij na 2020 zou willen stoppen met zijn werkzaamheden als CEO en nu is duidelijk dat hij het stokje overdraagt aan voormalig Ferrari-teambaas Stefano Domenicali. De Italiaan gaat vanaf begin 2021 opnieuw samenwerken met Brawn, met wie hij eerder tussen 1997 en 2006 samenwerkte bij de Scuderia. “Chase heeft de keuze gemaakt om een welverdiende stap terug te zetten en hij draagt de verantwoordelijkheid over aan Stefano. Ik ken hem bijzonder goed en ik kan me geen betere opvolger bedenken. Ik kijk er heel erg naar uit om met hem samen te werken in de toekomst.”

Over het werk dat Carey sinds zijn aantreden in 2017 heeft gedaan, heeft Brawn niets dan lof. “Chase heeft het uitstekend gedaan door de F1 door de onrustige wateren van het nieuwe Concorde Agreement te leiden en door de nieuwe organisatie onder nieuwe eigenaar Liberty Media neer te zetten”, zei Brawn. “Hij is een groot voorbeeld van consistentie en integriteit voor de F1-familie en bracht stabiliteit naar een explosieve arena. Ik heb genoten van onze tijd samen.”