De Formule 1 heeft in 2022 een geheel nieuw technisch reglement geïntroduceerd. Daarmee wilde de sport twee doelstellingen behalen. Enerzijds moesten coureurs makkelijker een andere auto kunnen volgen en inhalen, iets wat met 30 procent meer inhaalacties heel behoorlijk is gelukt. Anderzijds wilde F1 ook dat de onderlinge verschillen tussen teams kleiner zouden worden. De zorgen daarover uitte Ross Brawn eind 2018, nadat slechts twee van de 123 podiumplaatsen in 2017 en 2018 niet bij Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing terechtkwamen. Om de andere teams meer kansen op podiumplekken te bieden, was er ook een belangrijke rol weggelegd voor het budgetplafond, een herziening van de verdeling van het prijzengeld én de beperkingen rond aero-tests.

Maar in 2022 is gebleken de situatie op dit vlak nog niet drastisch is verbeterd. Van de 66 beschikbare podiumplaatsen werd er slechts eentje gepakt door een coureur die niet voor Ferrari, Red Bull of Mercedes reed. Lando Norris bezorgde McLaren tijdens de GP van Emilia-Romagna een podium, maar daar zou het ook bij blijven. Tot onvrede van Ross Brawn, die in gesprek met Motorsport.com overigens ook aangeeft dat het niet als een complete verrassing komt. Tegelijkertijd heeft de vertrekkend sportief directeur van de Formule 1 goede hoop dat de situatie in 2023 alweer beter wordt, waarbij hij hoop put uit eerdere grote regelwijzigingen.

"Ik denk dat we nog een jaar nodig hebben. Als je nieuwe reglementen hebt, zijn er altijd teams die er bovenop zitten", legt Brawn uit "In 2009 waren er twee of drie teams die het goed deden onder de nieuwe reglementen, terwijl de rest moeite had. Dat gold zelfs voor enkele grote teams. Ik denk dus dat we nog een jaar nodig hebben. Ik weet niet wat we gaan doen als het dan nogmaals zo is, want we hebben enkele initiatieven doorgevoerd - het budgetplafond, de auto's en de circuits waar we hebben geprobeerd om te helpen, het raceformat. Alles is er nu op gericht om de integriteit van de sport te behouden, maar alles dichter bij elkaar te brengen. En we hebben de aero-beperkingen, die bepaald worden op basis van waar je eindigt in het kampioenschap. Er zijn veel dingen die voor de goede richting zorgen, dus ik ben optimistisch."

Opgebouwde voorsprong topteams gaat verdwijnen onder budgetplafond

Dat de topteams ondanks de invoering van het budgetplafond toch een voorsprong hebben genomen op de concurrenten, is volgens Brawn deels een erfenis van de tijd dat er nog onbeperkt geld uitgegeven mocht worden. Grote teams hebben in die tijd qua infrastructuur een voorsprong kunnen nemen, waar zij op korte termijn nog voordeel van hebben. Op de langere termijn zou dat voordeel echter moeten verdwijnen, waardoor de teams weer dichter bij elkaar moeten kunnen komen. "We kunnen een volledig uitgeruste fabriek en een enorme database met informatie niet van je afnemen. Maar er zijn wel compromissen gesloten en concessies gedaan", zegt Brawn.

Zo hebben diverse teams toestemming gekregen om een nieuwe windtunnel te bouwen, waarvoor enkele financiële concessies zijn gedaan. "Dat moet ze in staat stellen om een inhaalslag te maken. Ik denk dat de FIA heel verstandig is geweest en dat hebben wij ook aangemoedigd. Met de oude situatie bleven de grote teams verder en verder uitlopen op de kleinere teams. Dat hebben we in ieder geval gestabiliseerd. Ik denk niet dat grote teams nu op dezelfde manier kunnen weglopen als voorheen. Tegelijkertijd moet een slim klein team in staat zijn om in te lopen. Dat heeft tijd nodig, het is onrealistisch om meteen resultaat te verwachten", aldus Brawn, die de stabiele financiële situatie van de kleine teams ook benoemt als belangrijke factor. "Deze teams profiteren van de extra races, de nieuwe tv- en sponsorcontracten en hun eigen sponsordeals. Ze financieren zichzelf en dat is belangrijk. Daardoor hebben ze stabiliteit en economische duurzaamheid, waardoor ze de juiste dingen kunnen doen."