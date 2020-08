Brawn: Ferrari verliest niet door motor alleen 1,3 seconden in jaar

Het contrast tussen het Ferrari van 2019 en het Ferrari van 2020 was bijzonder groot op Spa-Francorchamps. Vorig seizoen zegevierde Charles Leclerc door optimaal gebruik te maken van het vermogen van de SF90, maar sindsdien heeft de Scuderia behoorlijk wat vermogen ingeleverd na de uitvaardiging van een aantal technische richtlijnen. Het gevolg: afgelopen weekend kwamen Sebastian Vettel en Leclerc niet verder dan P13 en P14 in de race. Toch legde teambaas Mattia Binotto de schuld niet volledig bij de motor, maar ook zou het team de banden niet goed aan de praat krijgen.

In die lezing kan Brawn, voormalig technisch directeur bij Ferrari, zich wel vinden. “Ik heb wel eens in een situatie als die van Ferrari op Spa gezeten, waarbij je de banden niet werkend krijgt, de temperatuur er niet inkomt en het verval in snelheid dramatisch is”, vertelde hij in zijn vaste column voor Formula1.com. Dat het verval geheel te danken is aan de motor, daar gaat Brawn dus niet in mee. “Ongeacht wat mensen zeggen over de achterstand die ze met hun motor hebben sinds de technische verhelderingen, je verliest niet alleen daardoor van het ene op het andere jaar 1,3 seconde per ronde.”

“Ze konden de banden gewoon niet in ‘de zone’ krijgen. Het feit dat het kouder was op Spa-Francorchamps zal ze ook niet geholpen hebben”, analyseert Brawn wat er verkeerd ging voor Ferrari. “Als dat gebeurt, dan heb je een groot verval qua snelheid en meteen ziet het er verschrikkelijk uit. Als ze die stap kunnen zetten en de banden weer goed kunnen laten werken, dan zal de snelheid ook terugkeren. Ze zullen nog steeds niet mee kunnen doen om de overwinning, maar het ziet er dan een stuk respectabeler uit.”

Iemand die in België met weinig genoegen naar het optreden van Ferrari heeft gekeken is Carlos Sainz. De McLaren-coureur kon op Spa niet van start gaan vanwege een probleem met zijn krachtbron, die op zijn beurt weer tot een kapotte uitlaat leidde. Brawn ziet dat Sainz een moeilijk laatste jaar beleeft bij McLaren, maar ook dat hij zich mogelijk zorgen maakt over zijn toekomstige werkgever. “Wat eruitzag als een droomtransfer naar Ferrari voor volgend jaar, ziet er op dit moment niet echt geweldig uit. Er bestaat geen twijfel dat hij zich enigszins zorgen maakt over zijn vooruitzichten volgend jaar.”