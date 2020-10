Grosjean: "Nooit fan geweest van strafpuntensysteem"

De zaak werd actueel toen Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Rusland tot twee keer toe op de verkeerde plaats een proefstart maakte. Hij kreeg daarvoor twee keer een tijdstraf van vijf seconden, met daar bovenop ook nog eens twee strafpunten op zijn licentie. Daardoor kwam zijn totaal op tien strafpunten, gevaarlijk dicht in de buurt van een uitsluiting dus. Na afloop van de race besloot de FIA die straf terug te draaien omdat bewezen kon worden dat de proefstarts niet de schuld waren van Hamilton, maar eerder Mercedes aangerekend konden worden.

Daniil Kvyat gooide tijdens de eerstvolgende rijdersbriefing de knuppel in het hoenderhok door te zeggen dat de straf veel te zwaar was en dat het systeem maar eens kritisch tegen het licht moest worden gehouden. Ook Max Verstappen, Sebastian Vettel en uiteraard Hamilton zelf vonden de straf ridicuul, en nu krijgen zij steun van onder andere Romain Grosjean, voorzitter van de rijdersvakbond GDPA. “Ik denk dat als je de Formule 1 haalt, je wel weet hoe je moet rijden”, aldus de Haas-coureur. “Ja, we maken fouten, we zijn mensen. En ook ik heb in het verleden fouten gemaakt.”

Opmerkelijk genoeg waren het juist die fouten van de Fransman die aan de basis stonden van het huidige strafpuntensysteem. In 2012 moest hij na een aantal fouten een race overslaan waarna het systeem in 2014 werd ingevoerd en ook wel de Grosjean-regel wordt genoemd.

“Het is een sport waarin het moeilijk is om zaken uit elkaar te houden”, vervolgt de Fransman. “Als er een probleem is met de auto dan wordt dat afgestraft en de coureur ook. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk om de juiste beslissing te nemen. Ik ben blij dat ik geen wedstrijdcommissaris ben. Ik heb dat hele strafpunten-idee nooit wat gevonden.

Ook Lando Norris is duidelijk waar het gaat om het uitdelen van strafpunten. “Ik ga er vanuit dat de stewards inmiddels wel een beetje doorhebben welke overtreding wel of niet strafpunten verdient. Ik denk dat [door deze zaak] een en ander is opgehelderd, maar we zullen het wel zien als er opnieuw coureurs strafpunten krijgen.”