Grosjean blijft nacht in ziekenhuis na enorme crash in GP Bahrein

Grosjean beleefde zondag de schrik van zijn leven tijdens de openingsfase van de GP van Bahrein. De Franse coureur maakte een beweging naar rechts en kwam daar zoals bekend in contact met AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat. De Rus treft geen blaam, maar het contact leidde er wel toe dat Grosjean hard in de vangrail belandde. Een angstaanjagend tafereel volgde, waarbij zijn auto in twee stukken brak en vlam vatte. De Haas-coureur kon gelukkig zelf uit de brokstukken komen en werd vervolgens over de vangrail begeleid en in veiligheid gebracht.

Al contact gehad met dierbaren

Het team van Haas liet al spoedig weten dat Grosjean oké was en 'slechts' lichte brandwonden aan zijn handen en enkels had opgelopen. De hoofdrolspeler werd naar het medisch centrum op het circuit overgebracht en nadien per helikopter vervoerd naar het MDF MC Military Hospital. Daar zal hij vannacht dus ook blijven, zo heeft Steiner inmiddels aan Sky Sports F1 laten weten. "Ik heb met Romain gesproken via de telefoon en is hij volledig bij bewustzijn en ook in orde. Hij blijft nog wel een nachtje in het ziekenhuis, ze willen hem daar graag houden. Maar hij heeft mij alvast verteld dat hij zich vrij goed voelt, er lijkt niets gebroken." Een statement van de FIA en Haas heeft inmiddels bevestigd dat de eerste scans geen breuken hebben getoond.

Steiner laat verder weten dat de familie van Grosjean goed op de hoogte wordt gehouden. "Zijn fysiotherapeut heeft meteen contact opgenomen met zijn vrouw. Ze kennen elkaar goed, dus de fysio heeft het nieuws meteen doorgegeven. Ik probeerde zelf ook nog te bellen, maar je kunt je voorstellen dat die mensen erg druk zijn." Verder heeft Grosjean zelf al met zijn zoon kunnen spreken. "Toen ik Romain de eerste keer probeerde te bellen, was hij met zijn zoon aan de telefoon. Dat hoorde ik in ieder geval, dus ook dat is goed nieuws. Ik denk dat alles onder controle is."

Geen nieuws over inzetbaarheid

De teambaas kan en wil nog niks zeggen over de inzetbaarheid van Grosjean voor de twee resterende F1-races in 2020. "Romain kennende wil hij zo snel mogelijk weer meedoen. Maar laten we eerst afwachten totdat ze morgen de bandages eraf halen, we weten nu namelijk nog niet hoe alles eruitziet. We zien het morgen dus verder en dan spreken we ook met de doctoren." De tweede race in Bahrein en de seizoensafsluiter in Abu Dhabi zouden normaliter de laatste F1-races van Grosjean worden, al blijft zijn inzetbaarheid dus een vraagteken. "Maar ik wil niet nadenken over een plan B. Als het mogelijk is, willen we Romain in de auto hebben."